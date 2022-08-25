雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

記者曾筠淇／綜合報導

今日午後熱對流發展旺盛，北台灣出現明顯雷陣雨。除了「轟隆隆」打雷聲不斷，更有網友直擊「紫紅色閃電」從烏雲中往下劈的震撼一幕。畫面曝光後，也引發底下網友熱議，直呼雷神索爾來了！

稍早有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「誰在那邊發誓？」從影片可見，他當時坐在汽車的副駕駛座上，目睹「超粗的」紫紅色閃電從烏雲中往下劈，讓他嚇得連喊髒話．「喔喔！XXX！」

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▲網友直呼，雷神索爾來了！（圖／網友汰森桑授權提供）

而超震撼的一幕曝光以後，也引發底下網友討論，「我家這邊雷好大聲喔！X！嚇死了，誰對天發誓」、「新店更扯」、「我剛剛也看到這一道！應該是索爾來板橋了」、「X！這個有粗」、「索爾來了」。原PO則在留言處透露，「我拍攝是在樹林」。

此外，氣象局已針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時45分止；針對基隆市發布的大雷雨即時訊息，則持續至下午5時30分止。

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