　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼稚園兒寫信全是注音！媽秀「解碼藍字」　網笑翻：郵差好強

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名媽媽25日在臉書PO文表示，整理東西時找到一封兒子當年讀幼稚園寫的感謝信，只是收件人姓名、地址和寄件人地址全是注音，郵差好不容易「解讀」出來，還用藍筆在旁邊註記，最後信件也成功送達，讓她覺得很有趣，「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的囧（顏文字，意思為無奈、尷尬）。」

幼稚園兒寫信全是注音！媽秀1細節　網笑翻：郵差好強（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO分享兒子以前寫的感謝信。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，25日在家中整理物品，意外發現兒子當年讀幼兒園時的作業，當時老師要求孩子們寫感謝信並寄給父母，雖然是不錯的體驗，但「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的囧，無限的白眼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，因為信封上的收件人姓名、地址和寄件人地址全是注音，郵差要送信還要先拼音解讀才能送到，例如她手上這封，郵差竟然還用藍筆在地址旁邊加註，應該是怕再拿到時萬一忘記，又要再拼一次，如今兒子要升高中二年級了，「身為阿母的我，會繼續存留。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛稱讚郵差真的很厲害，「搞郵差大賽」、「郵差想問，這是那間幼稚園出的主意」、「這件事證明當年的郵差很強」、「郵差辛苦了，收到這封信一定很感動」、「這樣的拼法，郵差看得懂也很厲害，我都看不懂」、「郵差知道這是小孩寫的，嘴角應該會微微上揚」。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
快訊／聯結車失控撞！木料散落一地　永康交流道癱瘓
情侶吃烤螺咬到「珍珠之王」！　米粒大小值85萬元
快訊／「王三郎嚴選」倉庫遭砸！　警三重逮捕3嫌到案
野生辣模「只穿內衣出門」！　美髮院掉出半球：真的很熱
快訊／凃姊嗆「欺上瞞下」　法務部長蔡清祥10時30分說明
「裸背刺青台女」被騙去柬埔寨遇害？　真相查出了
新娘臨時加價27萬上車紅包！新郎氣哭甩捧花　結局妖壽讚
女網紅穿白衣「不裝B」散步　激凸2點吸爆百萬眼球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆咬完番薯丟回鍋　媳婦一勸遭嗆「吃我口水的有出息」

今晚鬼門關！10禁忌快收磁鐵、玩偶　4生肖財運跟著關

幼稚園兒寫信全是注音！媽秀「解碼藍字」　網笑翻：郵差好強

網購情趣內衣　照片竟被貼外包裝！超辣款式讓3千人敲碗「試穿圖」

嚴父癌逝後曝乃木坂鐵粉身份！赴日應援井上小百合　故事惹哭萬人

週末變天！東北風報到北台灣轉涼　午後炸出大雷雨

女網紅穿白衣「不裝B」散步　激凸2點吸爆百萬眼球

來到動物星球？逆向駕駛被撞　煞氣下車姿勢讓2千人歪樓

網紅夫妻見4歲兒走路歪斜！竟是「無藥醫腦癌」　淚喊：不加油了

月餅、蛋黃酥微波加熱恐「爆炸」　專家急喊母湯

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

歐告偷舔「巧克力」蛋糕　壽星秒彈起驚喊：不可以

婆婆咬完番薯丟回鍋　媳婦一勸遭嗆「吃我口水的有出息」

今晚鬼門關！10禁忌快收磁鐵、玩偶　4生肖財運跟著關

幼稚園兒寫信全是注音！媽秀「解碼藍字」　網笑翻：郵差好強

網購情趣內衣　照片竟被貼外包裝！超辣款式讓3千人敲碗「試穿圖」

嚴父癌逝後曝乃木坂鐵粉身份！赴日應援井上小百合　故事惹哭萬人

週末變天！東北風報到北台灣轉涼　午後炸出大雷雨

女網紅穿白衣「不裝B」散步　激凸2點吸爆百萬眼球

來到動物星球？逆向駕駛被撞　煞氣下車姿勢讓2千人歪樓

網紅夫妻見4歲兒走路歪斜！竟是「無藥醫腦癌」　淚喊：不加油了

月餅、蛋黃酥微波加熱恐「爆炸」　專家急喊母湯

七期豪宅聚落推手　首度進軍北屯鉅獻「寶輝The Springs」

「家裡偷養黑熊！」被通報動保　飼主出面喊冤曝國寶犬身分

媽咪晚回家！萌鴨氣到「屁屁看人」都不理　聽關鍵字秒消氣

婆婆咬完番薯丟回鍋　媳婦一勸遭嗆「吃我口水的有出息」

台股盤前焦點！電子、生技股續強　工業電腦倫飛虹堡研華成亮點

今晚鬼門關！10禁忌快收磁鐵、玩偶　4生肖財運跟著關

全台自殺率最高！蘭潭「抓交替」奇談　警巡邏自動閃過

今晚鬼門關！專家列「10大禁忌」：不可以說再見，磁鐵要收起來

快訊／台南聯結車下匝道失控撞！木料散落一地　永康交流道癱瘓

德國能源危機緊迫　原年底除役核電廠可能續運轉

遇強盜勒脖！被硬拉到後座　瑭霏驚恐還原：把我車熄火

生活熱門新聞

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

被爆請假都在玩　女警IG反擊了

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

陳紫渝徒手清水溝　全台里民報平安

姓林排第2　高雄這姓氏最多：同事好幾個

更多熱門

相關新聞

他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

今日午後熱對流發展旺盛，北台灣出現明顯雷陣雨。除了「轟隆隆」打雷聲不斷，更有網友直擊「紫紅色閃電」從烏雲中往下劈的震撼一幕。畫面曝光後，也引發底下網友熱議，直呼雷神索爾來了！

她剩1000元要過20天　神人曝最省吃法

她剩1000元要過20天　神人曝最省吃法

國道石頭彈破後車玻璃　駕駛遭討1萬

國道石頭彈破後車玻璃　駕駛遭討1萬

賣場驚見肉色長棍！人夫一看害羞了

賣場驚見肉色長棍！人夫一看害羞了

捷運長腿OL身分曝！　4字發文推敲「神祕壓痕」來源

捷運長腿OL身分曝！　4字發文推敲「神祕壓痕」來源

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面