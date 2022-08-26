幼稚園兒寫信全是注音！媽秀「解碼藍字」　網笑翻：郵差好強

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名媽媽25日在臉書PO文表示，整理東西時找到一封兒子當年讀幼稚園寫的感謝信，只是收件人姓名、地址和寄件人地址全是注音，郵差好不容易「解讀」出來，還用藍筆在旁邊註記，最後信件也成功送達，讓她覺得很有趣，「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的囧（顏文字，意思為無奈、尷尬）。」

▲原PO分享兒子以前寫的感謝信。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，25日在家中整理物品，意外發現兒子當年讀幼兒園時的作業，當時老師要求孩子們寫感謝信並寄給父母，雖然是不錯的體驗，但「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的囧，無限的白眼」。

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原PO接著說，因為信封上的收件人姓名、地址和寄件人地址全是注音，郵差要送信還要先拼音解讀才能送到，例如她手上這封，郵差竟然還用藍筆在地址旁邊加註，應該是怕再拿到時萬一忘記，又要再拼一次，如今兒子要升高中二年級了，「身為阿母的我，會繼續存留。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛稱讚郵差真的很厲害，「搞郵差大賽」、「郵差想問，這是那間幼稚園出的主意」、「這件事證明當年的郵差很強」、「郵差辛苦了，收到這封信一定很感動」、「這樣的拼法，郵差看得懂也很厲害，我都看不懂」、「郵差知道這是小孩寫的，嘴角應該會微微上揚」。