熱氣球嘉年華爆插隊！警硬起來「霸氣吼1句」現場歡呼　療癒影片曝

記者曾筠淇／綜合報導

「2022台中熱氣球嘉年華」（又稱石岡熱氣球嘉年華）吸引不少人入場觀看，然而起了個大早排隊，卻遇到別人插隊！就有一名網友發文表示，有民眾只是暫離上廁所，豈料就被他人插隊，最後由警察出面處理，現場霸氣吼1句話，才讓現場傳出歡呼和鼓掌聲。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上貼文，直呼「早上6點多就遇到這種的！」很多民眾為了看熱氣球而提早排隊，過程中有人因為急著上廁所，所以告知工作人員以後便暫離座位，豈料這時竟有個男子趁機插隊，引發眾人不滿。

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▲熱氣球嘉年華爆插隊衝突。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO表示，現場很多民眾都是前一晚就來排隊了，所以更不能接受被插隊，然而插隊哥仍一副理直氣壯的樣子，堅持不走，直到警察出面處理才不得不離開。

從影片可見，插隊哥坐在主辦單位準備的椅子上，認為有人離開位子，卻沒人遞補前方空位，所以他才會過去坐，「後面沒有補啊！他自己不補啊！」而面對眾人的抱怨和員警的勸說，他也絲毫不理會，堅持坐在原位不動。

▲警察比出手勢，大吼「請離開！」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

後來其中一名警察忍無可忍，直接搬出法條大吼，「『社會秩序維護法』第64條，在公共場所要遵守規矩」，他現在已錄音、錄影，也勸導插隊哥遵守秩序，「你現在這個行為沒有遵守秩序」，若再不聽勸導，就會實施強制令。

眼見插隊哥繼續翹腳滑手機，警察口氣更加嚴肅的喊，「我現在勸導你，請離開！命令你離開！你離開！」而插隊哥總算起身的同時，影片中也傳來一陣鼓掌和歡呼聲。

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「你離開！警察真帥」、「聽到開罰就跑了」、「支持這種硬起來的警察」、「警察們辛苦了」、「最壞的示範」、「丟臉了」、「為什麼臉皮可以這麼厚？到底怎麼練的」、「丟臉，誰家的趕快帶走啦」、「大家都一早來排隊的，不然就是上網搶號，警察也是早早來維持秩序，還插隊，欠罵而已」。

▲▼疑似是當事人發文表達不滿。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、爆料公社）

值得一提的是，有網友找出疑是插隊哥的臉書貼文，上頭寫著「他X的占位子沒違法，插隊就違法，遊戲規則就是認位子，我都坐上去15號卻不能搭，有本事都不能搭，他X的警察還用社會秩序維護恐嚇人。」他也在臉書社團「爆廢公社」上抱怨，「警察跟流氓一樣，支援不會照主辦單位方法處理，靠法律流氓逼人走，最好玩說我插隊，後面自己沒補位怪誰？」