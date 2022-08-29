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阿里山鄉開啟5G遠距醫療　偏鄉民眾未來免受車勞頓

▲▼阿里山鄉5G遠距醫療在嘉啟動 免去舟車勞頓求醫路 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣於阿里山鄉啟動5G遠距醫療，未來偏鄉民眾將免因車距影響就醫品質。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉位處偏遠，地緣廣闊就醫交通不便，一直以來結合健保署IDS計畫，提供各村定點及巡迴醫療服務，衛生局積極向衛生福利部爭取醫療補助，今年獲遠距醫療設備經費304萬6,900元，並完成阿里山鄉衛生所5G網路布建，後續將結合嘉義基督教醫院提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科及奇美醫院提供眼科遠距醫療服務，另聖馬爾定醫院於石棹醫療站提供眼科、皮膚科遠距醫療，提升阿里山鄉親醫療品質。

▲▼阿里山鄉5G遠距醫療在嘉啟動 免去舟車勞頓求醫路 。（圖／嘉義縣政府提供）

阿里山鄉衛生所舉辦5G遠距醫療啟動記者會，縣長翁章梁、立委伍麗華、縣議員武清山、衛生局長趙紋華等人聯合啟用，現場由醫師直接演示遠距醫療便利性，患者前來看診經家醫科醫師初步判定，檢測完視力及耳腔狀況後，檢查畫面可直接傳送專責門診（眼科、耳鼻喉科等）線上解說病情，免去舟車勞頓求醫路。

▲▼阿里山鄉5G遠距醫療在嘉啟動 免去舟車勞頓求醫路 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華分析，110年嘉義縣與阿里山鄉前十大死因第一順位都是惡性腫瘤，另外阿里山鄉的糖尿病、腦血管疾病、慢性肝病、肝硬化、腎炎等疾病皆高於嘉義縣平均；男性前列腺癌、女性乳癌等死亡率也高於全國山地鄉，顯示醫療便利性可能不足。

▲▼阿里山鄉5G遠距醫療在嘉啟動 免去舟車勞頓求醫路 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華表示，衛生局積極媒合醫院透過遠距方式提供醫療，奇美醫院自9月起，每月第2週星期三13:00至15:30分於阿里山鄉衛生所提供遠距眼科服務、嘉基每週五下午14:00至16:00提供耳鼻喉科及皮膚科，讓偏鄉醫療不再受限於交通阻礙，實現在地就醫治療與可近性照護。

▲▼阿里山鄉5G遠距醫療在嘉啟動 免去舟車勞頓求醫路 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，阿里山鄉是嘉義縣唯一原鄉，為提升民眾就醫品質，縣府團隊積極改善硬體醫療環境，山美衛生室重建將於112年完工，里佳衛生室重建雖爭取衛福部補助280萬2,400元，縣府更全力籌措不足費用達594萬7,600元，目前工程招標中，也成功爭取衛福部補助香林衛生室遠距醫療設備共390萬，將於112年完成啟用，全面提升偏鄉緊急醫療照護。

▲▼阿里山鄉5G遠距醫療在嘉啟動 免去舟車勞頓求醫路 。（圖／嘉義縣政府提供）

「現代科技幫助偏鄉醫療非常多！」翁章梁指出，阿里山醫療科別無法照應到所有鄉親，所以特別媒合嘉基、奇美、聖馬提供遠距醫療，在地醫師檢查問診，遠端專責醫師提供診斷方向，讓患者得到即時協助，解決鄉親身體痛苦，希望可以作為未來偏鄉醫療的政策方向。

記者會後翁章梁也前往石棹醫療站，感謝醫護人員全年無休提供24小時醫療服務，他說打造最嘉醫療守護少不了這群幕後功臣。

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