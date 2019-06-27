這3地區C肝盛行率高！「苗栗縣苑裡鎮」地毯式篩檢揪246名新個案

▲醫師提醒，只要抽血就可以檢驗體內是否有C肝病毒。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

打擊C肝！肝病防治學術基金會「救救肝苦人」活動邁入第14年，篩檢服務人數即將突破20萬大關，成功篩檢出逾2.6萬名 B、C肝帶原者。對此，也針對苗栗縣苑裡鎮、阿里山鄉和嘉義市東西區3大風險層次最高的地區做地毯式篩檢。專家提醒，要篩檢出C肝、可測得C肝病毒量的民眾並接受治療，治療率都可達8成以上。

苗栗縣政府衛生局局長張蕊仙表示，苗栗縣是全台第一個推動B、C肝炎免費篩檢計畫的縣市，至今已第四年，去年苑裡鎮被納入「全台368個鄉鎮市區中C肝風險層級最高」的五鄉鎮之一，對照官方篩檢資料顯示，苑裡鎮至少6個里C型肝炎陽性率超過20%，而且聚集在交通及醫療缺乏、當地人稱的「內區」地，便立即動員篩檢。

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結果發現246個案，其中有87人屬於新個案，且不知道自己有C肝，49人為舊個案，原本就知道自己有C肝，而在246名個案中，136名可測到病毒量，符合治療標準。苗栗在地的李綜合醫院總裁李順安表示，這次苑裡地區篩檢出C肝的民眾，會由個管師聯繫安排去特別門診，截至目前為止已經有38位民眾回診。

▲肝病防治學術基金會期望2025可以達到C肝根除目標。（圖／肝基會提供）

另外，阿里山鄉是2018年國家C肝計畫辦公室選定的原鄉試辦地點之一。阿里山鄉衛生所主任張泰昇表示，因為偏鄉的特殊性，總共花費四個月的時間，以家訪的方式，逐一比對名冊，一步一腳印找出要篩檢的對象，目前全鄉人口篩檢率約 65.5%，若扣除長期在籍不在戶的人口數、已有篩檢資料人數、預期減少人口數及拒抽人數，有信心整體篩檢率可以達到90%以上。

肝基會執行長楊培銘教授表示，只要抽血就可以知道體內是否有C肝病毒，不同地區篩檢做法因地制宜，未來也要持續檢視C肝高盛行地區，突破篩檢和就醫兩大困難，找出C肝為治療和不知道自己有C肝的民眾，達到2025「C肝根除」的目標。