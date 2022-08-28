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最後一天！3.5萬人擠爆鹽酥雞嘉年華　全國近百知名店家都在高雄

▲▼全國鹹酥雞嘉年華有兩天合計百攤次到場，首日湧入3.5萬人次參加。（圖／高雄市觀光局提供）

▲全國鹹酥雞嘉年華有兩天合計百攤次到場，首日湧入3.5萬人次參加。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2022全國鹹酥雞嘉年華於昨(27)日下午4點在高雄大遠百追夢廣場華麗開賣，現場除全國各地多家知名鹹酥雞攤商、飲料酒水攤商，還有素食鹹酥雞、冰品等豐富類型商家進駐現場，首日吸引近3.5萬人次參加。今日是最後一天，觀光局呼籲，快手刀搶食，大口吃肉、大口喝酒水，好好享受邪惡美食。

▲多家攤商當日提前完售。（圖／高雄市觀光局提供）

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▲多家攤商當日提前完售。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長周玲妏表示，來自全國各縣市的知名鹹酥雞攤販2日合計近百攤販，本身也自帶網路流量，吸引大量民眾前來，總計近3.5萬人次，各攤販人潮不絕，民眾一口鹹酥雞、一口啤酒、飲料或奶茶，搭配現場的歌舞表演，享受「滿滿邪惡美食」的節慶氛圍。

▲▼多家名店到場共襄盛舉。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼多家名店到場共襄盛舉。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼多家名店到場共襄盛舉。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局說明，今年邀請到的鹹酥雞店家各個大有來頭，有30年老店台中洪家回春堂、高雄本地的爆漿炸雞迷路炸雞店和卡滋嗑炸雞等名店，更吸引到韓國連鎖炸雞品牌Nene chicken，還有台灣啤酒、海尼根、可口可樂等飲料品牌共襄盛舉，觀光局的吉祥物高雄熊也來現場與民眾同歡，趕快一起來加入這個歡樂美食嘉年華的行列。

來自全國的攤商生意紅不讓，趕著補貨補不停，有多家提前完售，福來炸雞店員羅小姐開心地說，已比以往假日整天多準備1.5倍的量，活動下午4點開始後，不到晚上7點半就已完售。

▲印尼配偶李小姐聽到swing dance的音樂忍不住找老公一起跳舞。（圖／高雄市觀光局提供）

▲印尼配偶李小姐聽到swing dance的音樂忍不住找老公一起跳舞。（圖／高雄市觀光局提供）

住在高雄的印尼配偶李小姐表示，「特別來參加這個活動，在現場買了鹹酥雞跟台啤，在台下聽到swing dance的音樂忍不住找老公一起跳舞，但老公面對鏡頭就害羞了起來，不過今天還是非常開心」。另外來自屏東一家三口蔡姓民眾表示，特別帶全家來吃鹹酥雞，一次可以品嚐到北中南的鹹酥雞店家覺得非常滿足。

本次鹹酥雞嘉年華活動以70年代美式復古派對為主題，現場由李怡真老師帶領的Swing Dance舞團踏著輕快的腳步，為鹹酥雞嘉年華揭開序幕，還有Jazz爵士樂、聲林之王歌手為現場增添歡快氛圍，結合70年代最夯的Swing Dance搖擺舞、絕佳的表演，以及酒精及軟性飲料的「雞加酒」組合，現場許多民眾隨著搖擺舞舞團在舞池中起舞，打造屬於高雄港都的老派約會。

▲▼全國鹹酥雞嘉年華有兩天合計百攤次到場，首日湧入3.5萬人次參加。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼全國鹹酥雞嘉年華有兩天合計百攤次到場，首日湧入3.5萬人次參加。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼全國鹹酥雞嘉年華有兩天合計百攤次到場，首日湧入3.5萬人次參加。（圖／高雄市觀光局提供）

「千萬不要騎車或開車來！」因活動場域周邊停車空間有限，高雄市政府觀光局也再次呼籲各位美食饕客，可搭乘捷運到三多商圈站（R8）一號出口，輕鬆到達活動現場，鄰近還有70、100號等多班公車路線可供選擇；搭乘輕軌到高雄展覽館站（C8），也僅需要步行約10分鐘。

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