9歲女童胸上有「草莓」　竟是狼父種的！輕判原因惹心疼

▲一名9歲女童被父親種草莓，最終輕判10月全靠奶奶與女兒求情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名狼父趁9歲女兒睡覺時，竟獸性大發吸吮女兒兩側胸部，隔天上午女童奶奶發現孫女身上被「種草莓」，質問之下才得知孫女遭自己的兒子染指。一審原判2年6月，但在奶奶跟女童的求情下，狼父改為輕判10個月。

判決指出，這名年僅9歲的國小女童父母已離婚，2020年11月11日下午1時許，狼父趁女兒在客廳睡覺時，用嘴唇朝女兒的兩側胸部吸吮。隔日早上奶奶替孫女換衣服時，卻發現其身上有吻痕，追問後才得知竟是自己兒子所為，決定大義滅親報警處理，並帶著孫女離家出走、在外投宿。

審理時狼父否認犯行，稱當天下午1時30分許就離開家，去台南應徵工作，後來在同日下午3時50分許返家，卻發現廚房有炸過的油鍋，客廳有煮熟的雞塊，懷疑是有人趁自己不注意偷偷進入住處對女兒做出這些事。

女童在開庭審理前時稱，當時她在睡夢中突然感覺胸部會痛，醒來後發現衣服被拉到腋下，爸爸正趴在她臉前面用嘴巴吸她胸部；不過卻在審理時翻供，改稱是一名叫做「阿猴」的爸爸友人做的，阿猴事後拿炸柳葉魚給她，要求她不准說出去，才會跟奶奶說是爸爸做的。

法官認為女童證詞會更改，是因奶奶說她拿到傳票後，曾要求女童母親再次詢問女童究竟是誰做的，用「搞不好還有希望」的心態，一而再、再而三地詢問，最後女童可能見家長不滿意她所說的話，才會改稱是阿猴做的。最終認定狼父涉有重嫌，一審依成年人對兒童犯乘機猥褻罪，判刑2年6月。

二審法官審酌，奶奶在法院上請求「原諒我兒子」、女童則是在筆錄時曾表示希望爸爸不要被關，考量女童日後至成年以前也仍需受到照顧，以利於未來修補破裂之家庭關係，決定將原判決撤銷，改判10個月。