2個女人的戰爭！黃捷、柯志恩為動保政見抄襲槓上　陳其邁回應了

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩提出4點寵物政策，遭市議員黃捷指控抄襲她在2021年召開公聽會提出建議，不過柯志恩還原38頁會議記錄，質疑黃捷才是收割會議上學者專家政見。對此，陳其邁表示，黃捷在公聽會後持續和市府開過多次會議，肯定她對動保議題的關心。

▲黃捷、柯志恩為動保議題是否抄襲槓上。（圖／翻攝柯志恩臉書、翻攝黃捷臉書）

高雄市議員黃捷昨（27日）指控，看到柯志恩發表寵物政策，頓時覺得眼熟，原來從問題現況到政策建議全都是抄她的公聽會內容，「柯志恩把我當智庫，我是不介意啦！不過下次要收割我的工作成果來發表前，至少大方承認『取材自黃捷議員』好嗎？」

不過柯志恩團隊反擊，認為黃捷議員似乎覺得開了場公聽會，就可以把學者專家、動保團體所動保政策納為己有，然後之後有人提，就是抄黃議員的，而不是參考學者專家、動保團體的。

黃捷昨晚又回嗆，柯志恩的幕僚團隊懂得見賢思齊，值得鼓勵，但收割她的成果被抓包就見笑轉生氣，只是更顯心虛而已。

▲駐日代表謝長廷大使、高雄市長陳其邁見證〈山本悌二郎〉銅像返鄉開箱儀式。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁今上午出席〈山本悌二郎〉銅像返鄉開箱儀式，媒體問及他的看法，陳其邁也為此緩頰，他表示，黃捷議員對動保議題非常關心，事實上，在公聽會後也跟市府開過很多次會議，高雄不僅是一個人權城市，更是一個動物友善的城市，市府也根據公聽會很多專家建議，包括寵物公園、尊重生命跟整個動保的強化工作。