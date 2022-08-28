散播歡樂散播愛？怪阿北拿5顆沙灘排球沿路送人　結果是偷來的

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府舉辦旗津黑沙玩藝節等系列活動，每到假日就吸引大批遊客，沒想到卻有一名男子，逕自拿走活動廠商的5顆沙灘排球，警方找上他時，他卻稱活動應景，所以發送給路人「散播歡樂」，且男子還不知道行為已觸法，警方婉轉告知後，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲阿北拿走5顆沙灘排球送路人，結果是偷來的。（圖／記者許宥孺翻攝）

酷暑之際，旗津黑沙玩藝節吸引絡繹不絕的人潮，卻傳出有人趁活動商家未注意，趁機竊取存放在沙灘貨櫃裡的排球。警方獲報後調閱監視器畫面，發現一名身著深色上衣、白色短褲、戴著草帽的男子涉案，立即派員在附近找尋。

▲阿北趁活動店家不注意，拿走5顆沙灘排球還分送路人「散播歡樂」。（圖／記者許宥孺翻攝）

巡邏員警隨後在旗津區廟前路的海產街上發現疑似竊嫌身影，上前盤查時，67歲的林姓男子坦承在沙灘貨櫃裡取走5顆沙灘排球，但已分送給路人4顆，身上僅剩1顆，林男還自稱拿走排球發放給路人是為了沙雕祭「應景」，才「散播歡樂」給其他人。

林姓男子起初還不解警方為何找上門，員警婉轉告知，未經他人同意任意拿取他人物品時，已涉嫌刑法竊盜罪，林男才配合偵辦。由於林男送出的4顆沙灘排球不知落入何處，警方呼籲當時收獲贈送沙灘排球的民眾能夠主動返還，除了減少商家損失，也可以避免不必要的刑事責任。