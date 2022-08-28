直播主花媽受邀飛首爾　慘遇80年大暴雨！想報復性消費被澆熄

▲國內知名直播主花媽睽違三年，再次受到韓國美妝品牌邀請到首爾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

隨著新冠肺炎疫情發燒，不少國人已經有近3年沒有出國，其中不乏有些以國外精品的直播主，管制期間只能單靠空運跟海運進口商品來拍賣，國內擁有數十萬粉絲的知名直播主花媽就是其中一位，趁著現在國門解禁，立刻收到國外廠商的邀請，直飛韓國首爾「封館拍賣」，只是一落地就遇上「80年最大暴雨」釀成水災，讓她苦嘆這趟旅行真是難忘。

9日，國內知名直播主花媽來到韓國，她真的是非常興奮，因為在疫情當下期盼能夠出國，這件事已經盼了快3年，因為以韓國品牌為主打商品的她，過去都會到韓國進外，也會在當地直接開播賣，但這3年以來，無法出國又得要養一堆員工的她，也只能靠進口商品來撐過。

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▲國內知名直播主花媽受邀到韓國封館直播拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名直播主花媽鏡頭前笑得開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這一次接受了韓國藝人玄彬代言產品的知名美妝大品牌邀約，她來到韓國開直播，不過一落地就遇見首爾「80年最大暴雨」，讓她直呼「老天意外的贈禮」，看到過去熟悉的街道都成了水一片，她都不知道該怎麼說好，原本想要好好逛街累積3年的「報復性消費」的想法，都被淋濕了，無法逛街的她，只得乖乖依照行程直播拍賣。

至於為何會被韓國知名美妝品牌邀請，她說：「因為在台灣有賣很多韓貨，因為在賣韓國商品方面，個人有小小的名氣，所以他們認為可以邀請我來韓國，在他們美麗的場景下直播拍賣，應該會有不錯的效果」。也真如韓國知名美妝品牌公司預測，每一場直播的觀看人數都接近萬人，花媽說應該是「大家都悶太久了，代替大家出國挑選，所以才會有這麼多人觀看」，而至於買氣好不好，花媽微笑說「大家開心就好」。

▲國內知名直播主花媽到韓國，卻遇上了暴雨 。（圖／花媽提供）

▲國內知名直播主花媽到韓國，卻遇上了暴雨 。（圖／花媽提供）