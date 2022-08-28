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一覺醒來突涉案？高雄男台南吃麻辣鍋　屏東警通知他涉恐嚇案

▲▲蔡男PO消費文、照片喊冤 。（圖／取自抱怨公社）

▲蔡男PO消費文、照片喊冤 。（圖／取自抱怨公社）

記者陳崑福／屏東報導

高雄一名蔡姓男子接到屏東警分局通知書，得知他於6月28日恐嚇屏東市一名男子，並強押簽本票，涉及一起妨害自由、恐嚇案，他於社群媒體po出台南吃麻辣鍋的照片及信用卡消費紀錄喊冤，「不認識報案人，就像台南被誤指涉入殺警的人一樣，一覺醒來突然涉案」，引發熱議。

屏東警方表示，男子是以關係人身分通知到案，俟調查告一段落函送屏東地檢署偵辦。

蔡男po文，先前收到屏東警方於8月25日到案說明通知書，指他涉入一起妨害自由、恐嚇案；「這是人生遇過最瞎事情排行榜的第一名」，由於他很少到屏東，當下一頭霧水；隔天接到承辦員警電話，發現全案太離譜，立馬衝到派出所說明。

他表示，「到案後，才發現我是被一名年約50多歲的男子指控，6月28日晚上8點到10點間跑去他家恐嚇他，並且強押簽本票」；「真是莫名其妙，我根本不認識對方，當天在台南與朋友吃麻辣，人也不在屏東」 ；經說明後，受理警員還告訴他，可能是誤聽或是誤抄資料。

屏東警分局表示，該分局局民生派出所前於6月28日接獲110報案，有多部車輛、多人聚集疑有暴力案件，警方到場瞭解係雙方債務糾紛，並無暴力事件發生，處理員警將現場人員及車輛逐一抄登備查。

報案人後續於8月12日前往派出所報案，指稱有遭妨害自由及恐嚇等情事，警方依規定受理，並逐一通知相關當事人說明及調查事證。

有關通知蔡男說明部分，是因其所有之自小客車當晚有出現在現場，並經處理員警即時輸入電腦，為查明案情，包含該車有無借他人使用，或遭變造車號等，均須通知車主前來說明、釐清案情。

警方表示，該案尚於偵查階段，警方仍持續通知相關當事人、被害人說明及調查相關事證，全卷於偵查後，將依法移送屏東地檢署偵辦。
 

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