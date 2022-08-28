黃土水遺作流離百年跨2700公里終返鄉！陳其邁喜開箱：台日友好

▲台灣雕刻家黃土水遺作〈山本悌二郎銅像〉流離百年終於返鄉，原件交由高美館修復典藏。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

日治時期台灣雕刻家黃土水珍貴遺作〈山本悌二郎銅像〉，經駐日代表謝長廷穿針引線，並由高雄市長陳其邁寫給日本佐渡市，表達對流離百年銅像返回糖廠舊址的期待，這關鍵的一封信終於促成銅像跨越2700公里的距離返鄉。謝長廷、陳其邁今(28日)共同於高美館主持開箱儀式，見證百年銅像回家，更象徵台日友好、文化交流的珍貴里程碑。

山本悌二郎先生為1920年代擘劃台灣新式糖業的關鍵人士，當年選定高雄橋頭設置全台第一座新式糖廠，奠定台灣邁向現代化產業發展的基礎，對高雄市發展具重要的歷史貢獻與意義。1927年山本悌二郎因入閣辭去社長職位，當地仕紳為感念其貢獻故委託藝術家黃土水創作銅像並置於橋頭糖廠社宅事務所前，後因物換星移，銅像來到山本先生的故鄉佐渡市。

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▲駐日代表謝長廷大使、高雄市長陳其邁見證〈山本悌二郎〉銅像返鄉。（圖／記者許宥孺攝）

經由謝長廷大使穿針引線，2022年3月，至長陳其邁首先致信日本佐渡市表達高雄市對流離近百年的銅像再返回糖廠舊址的期待，獲市長及市民大眾支持並簽屬MOU確認山本先生銅像返鄉事宜，8月19日在佐渡市副市長伊貝秀一與駐日台灣代表處教育組組長黃冠超共同見證下，銅像自佐渡市真野公園啟程返鄉並順利抵達高雄。

駐日大使謝長廷表示，這次迎回山本悌二郎銅像，富有歷史文化的深度與藝術溫暖，感謝陳其邁市長關鍵的一封信，世界偉大的城市，不僅是經濟、工業，也應該包含詩歌、藝文、歷史等，感謝日本將這件作品還給台灣，相信將為彩色多元的高雄增添一筆重要資產，成為大家嚮往的偉大城市。

▲駐日代表謝長廷大使、高雄市長陳其邁主持〈山本悌二郎〉返鄉開箱儀式。（圖／記者許宥孺攝）

▲高美館李玉玲館長為謝大使與陳市長解說黃土水的作品特色並一同檢視作品現況。（圖／高雄市文化局提供）

陳其邁提到，黃土水先生是現代藝術的啟蒙者、先行者，目前黃土水大師有3件作品正在高雄，包括水牛群像、甘露水及山本悌二郎銅像，對高雄而言，是城市的驕傲，也標註高雄在不斷發展的歷史過程中，藝術文化代表的城市精神與生命；一個偉大的藝術作品，並不是只有單純所謂的藝術創作，它聯繫的更是這100年來台日之間大家彼此的感情與百年羈絆，從過去台灣921地震到日本311地震等，對於民主自由的價值，更見證台日之間彼此深厚的友情。

文化局表示，本次迎回之銅像為黃土水大師1927年所作，過往曾設置於橋仔頭糖廠社宅事務所前廊，今日山本先生銅像再回高雄，將由高美館翻鑄一尊銅像回置橋頭糖廠社宅事務所玄關原址，另複製一尊回贈佐渡市真野公園原處，原件交由高美館修復典藏，成為高雄市重要的文化資產。

▲1929年山本悌二郎銅像於高雄橋仔頭糖廠揭幕。（圖／陳明發老師提供）

▲1929年山本悌二郎銅像於高雄橋仔頭糖廠揭幕。（圖／陳明發老師提供）

▲市長陳其邁致佐渡市長渡邊龍五信函。（圖／高雄市文化局提供）