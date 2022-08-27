台南七股海鮮節七寶宴席開近百桌　黃偉哲歡迎來台南吃美味海鮮

▲2022台南七股七寶宴於27日中午在七股鹽山盛大辦理，台南市長黃偉哲到場，與來自全國各地的鄉親們一同品嚐美味海鮮料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022台南七股七寶宴於27日中午在七股鹽山盛大辦理，台南市長黃偉哲到場，與來自全國各地的鄉親們一同品嚐美味海鮮料理，黃偉哲請大家一定要吃好吃滿，記得飽足後，逛逛鹽山，晚上再來去將軍漁港看演唱會。





市長黃偉哲表示，七寶宴活動一直廣受歡迎，去年因為疫情的關係停辦，今年適逢疫情趨緩特別擴大辦理，席開近百桌來滿足民眾的味蕾，他特別向大家介紹，七寶宴就是把七股七寶，包括虱目魚、白蝦、烏魚子、石斑、吳郭魚、文蛤及蚵等食材料理入菜，讓民眾吃到最本地的生鮮魚產，他並特別謝謝總鋪師的好手藝，豎起大姆指大讚「每道菜都好好吃」，立法委員郭國文也到場共襄盛舉。





七股區長顏文穗表示，2022台南七股海鮮節各系列活動包括赤嘴園摸文蛤活動，社區農漁特產展售，揪團遊七GO活動，而七寶宴是系列活動的壓軸，特邀總鋪師阿欽師將在地海鮮特產轉變為豐盛菜色給在座貴賓品嚐。





顏文穗指出，今年七寶宴的菜色包含鹽山五福迎貴客、煙雨朦朧燻石斑、細絲蚵鮮吮指動、鯛閱銜糕齒留香、輕灼白蝦喜翻紅、虱目魚戲五柳枝、滄浪石斑呈酥脆、烈鼎水沸石斑首、餐風烏魚腱五蔬、消暑一飲仙草凍、降火甘汁飽滿足，共12道，請在場的民眾盡情享受最新鮮的在地海鮮料理。





七股區公所歡迎大家在飽足後，到鹽山園區裡走走，欣賞一箭雙雕的鹽雕作品，品嚐在地風味的鹹冰棒，爬鹽山、坐遊園小火車，了解台灣鹽業歷史。





還可以到隔壁的雲嘉南濱海國家風景區的七股遊客中心欣賞新景點6號小島，傍晚再到觀海樓看夕陽，去台灣的極西點國聖燈塔打卡，吃三股海產街的現撈新鮮漁產，乘船遊潟湖，走訪西寮漁村看看文學作品鹽田兒女中所描繪的漁村風光，享受輕鬆自在的假日時光。