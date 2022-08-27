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呂捷重砲轟「慎殺≠廢死」！3論點萬人讚爆：路人沒權力談原諒

▲▼ 呂捷podcast通靈少女索菲亞 。（圖／記者徐文彬攝）

▲呂捷對近日的廢死議題表達看法。（資料照／記者徐文彬攝）

記者柯振中／綜合報導

台南市日前發生殺警案，員警涂明誠、曹瑞傑不幸殉職，涂明誠的二姊也激動痛罵，要廢死團體「滾去18層地獄」。對此，補教名師呂捷提出3個觀點，談到「慎殺不等於廢死」，以及路人沒有權力談原諒等話題。貼文曝光後，短短5個小時就收到超過2萬個讚，也有許多人認同呂捷的看法。

呂捷表示，有句俗話是「站著說話不腰疼，針扎到肉才知道會痛」，所謂的慎殺不等於廢死，有教化之可能，也不代表要原諒、並讓加害者受較輕的刑罰。

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呂捷說明，支持廢死者主要有3點論述，分別是「萬一是冤案怎麼辦」、「有教化之可能」及「原諒」。但無論是誰都沒有上帝視角，所以當今台灣的法官，對死刑的判決極為謹慎。

▲▼呂捷表示，慎殺不等於廢死。（圖／翻攝臉書／呂捷歷史-朕即天下！）

▲呂捷表示，慎殺不等於廢死。（圖／翻攝臉書／呂捷歷史-朕即天下！）

呂捷提到，在台灣要被檢察官求處死刑，且各級法官三審定驗後，依舊判處死刑，都是經過反覆提訊、調查，也有充足的證據。而這些案件也受到社會關注，各大新聞台、民眾都盯著看，若有不合理的地方，就會被立刻揪出來。

呂捷說，台灣解嚴至今已有35年，終止動員戡亂也有31年，民主、法治與人權深植人心，與上位者一句「應處以最重之刑、槍斃可也」，就能夠為所欲為的白色恐怖時代不同。

呂捷提及，他也相信囚犯「有教化之可能」，但不代表可以讓加害者受較輕的刑罰。通常法官判死時，判決書上都會有「其行為泯滅人性、令人髮指，求其生而不可得，需有永久與社會隔離之必要」的話語。

▲▼呂捷表示，慎殺不等於廢死。（圖／翻攝臉書／呂捷歷史-朕即天下！）

▲呂捷相信囚犯有教化之可能，但「有教化之可能」不意味著加害者能受到較輕的刑罰。（圖／翻攝臉書／呂捷歷史-朕即天下！）

呂捷最後談到了「原諒」，他引用電影《火線救援》裡的經典台詞，「原諒他們是上帝的事情，而我的任務是送他們去見上帝。」呂捷說，路人沒有權力談原諒，只有上帝、受害人的家屬，才有資格談原諒。

呂捷的貼文發出後，瞬間在網路上不斷轉傳，短短5個小時就收到了超過2萬個讚。不少支持者留言力挺，「支持最後丹佐的話，如果受害家屬都不原諒，外人沒有資格要求減輕刑罰」、「原諒他是上帝的工作，法官的工作送他去找上帝」、「抱歉，我支持執行死刑」、「強烈支持您的論點」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「呂捷老師說出了大部分人民的想法了，就是這樣子。」

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