呂捷遭廢死支持者嗆聲！列4點回擊狂打臉：講什麼天方夜譚？

▲呂捷針對廢死的議題發表看法，認為「慎殺不等於廢死」，卻遭支持者嗆聲。（資料照／記者吳奕靖攝）



記者柯振中／綜合報導

近日廢死與否的議題再度掀起討論，補教名師呂捷PO出自身觀點，卻遭支持廢死者怒嗆「通篇胡說八道」。對此，呂捷晚間再度列出4點回應，貼文曝光約1個小時的時間，立刻又收到上萬個讚，也有不少粉絲湧入支持、贊同。

呂捷表示，他張貼了「慎殺」觀點的貼文後，有支持廢死者跑來嗆聲「通篇胡說八道」，廢死是主張「國家沒有殺人的權力」、「死刑不能解決犯罪」、「這是人治不是法治」及「死刑是不可回復的刑罰」等，他也決定對此一一解釋。

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呂捷說明，廢死者主張「國家沒有殺人的權力」，但國家的人已經被殺了，罪犯不守法、國家依法執行公權力，理論上沒有問題，但若按照廢死者的主張，等於是讓國家怠惰、不作為，「讓那個違法的人可以不用被依法處置，然後變成公務機關違法、瀆職。」呂捷無奈，這究竟是在說什麼天方夜譚，難道不依法行政，就是廢死者口口聲聲追求的現代法治文明嗎？

▲呂捷表示，雖然死刑不能解決犯罪，但可以解決罪犯，並讓罪犯不再犯罪。（資料照／記者林敬旻攝）



至於「死刑不能解決犯罪」的論點，呂捷則認為，雖然無法完全杜絕，但「死刑可以解決罪犯，並阻止罪犯不再犯罪」，無論是死刑、關押、罰款或各種裁罰，目的都是遏止犯罪，「就一張小小的罰單可以讓多少人不敢闖紅燈、不敢超速你知道嗎？最少我看到紅燈會停下來。」

廢死者主張「這是人治不是法治」，則讓呂捷相當困惑，明明就是法官依法判決、三審定讞判死，不是法治又是什麼，反倒是某些人認為死刑不合時宜，用個人直觀又超乎人性的憐憫百般阻撓、視法律為無物，這才叫人治。

除此以外，廢死者還認為「死刑是不可回復的刑罰」，但這也令呂捷不解，不只死刑不可回復，囚犯在獄中度過的時間同樣不能回復，「所以也不要關嗎？」

▼呂捷說明，將人關押在獄中，度過的時間同樣不能回復，難道要因此不關嗎。（資料照／記者林敬旻攝）



呂捷指出，他不喜歡吵架，因為很浪費時間，但從來也不怕吵架，這些廢死的理由讓他無法接受。呂捷認為，國家的法律是否要有死刑，這點可以討論，但還沒修法以前，還是要依法行政，「不然六法全書變成擺設，這才是最糟的法治教育。」

呂捷文末說明，光是法律上的「致死罪」就分為多種，在台灣被求處死刑、三審定讞其實相當困難，且以台灣的民主、法治及人權來看，相信法官也不願判死刑，除非嫌犯「其行為泯滅人性、令人髮指，求其生而不可得，需有永久與社會隔絕之必要」。

而呂捷的貼文曝光後，短短一個小時的時間，就有超過上萬個讚，也有不少支持者留言贊同，「國家沒有殺人的權力？那被殺的受害者就該死嗎」、「支持代替受刑，畢竟救人一命」、「支持廢死的，就是一群站著說話不腰疼的人」、「在下還是認為：原諒他是上帝的事情，我們的任務是送他們去見上帝。」

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