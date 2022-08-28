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2022中國文化大學跨縣市聯誼活動　充滿知性與感性

▲中國文化大學校友總會2022南區跨縣市聯誼活動，27日由台南市校友會主辦，來自全國各分會的精英幹部與校友約130人齊聚一堂溫馨滿溢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國文化大學校友總會2022南區跨縣市聯誼活動，27日由台南市校友會主辦，來自全國各分會的精英幹部與校友約130人齊聚一堂溫馨滿溢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國文化大學校友總會為凝聚全國校友團結的力量，每年在各縣市輪流辦理全國性共識營、聯誼等活動，2022南區跨縣市聯誼活動27日由台南市校友會主辦，來自全國各分會的精英幹部與校友約130人齊聚一堂溫馨滿溢。

活動中特別邀請到傑出校友商業發展研究院董事長許添財與校友們相見歡，及台南市副市長趙卿惠以「台南四百年」主題，與全國校友分享台南的建設發展史，她說，台南市絕對是台灣最有故事力的寶藏城市。從國際情勢來看，台灣這兩三年的發展與狀態，將是未來五十年發展，甚至是下個400年的關鍵。

趙卿惠表示，「風起王城」聽起來很像武俠小說般的豪氣，沒錯，台南帶領台灣站上世界舞台的開始也是這麼豪氣；1624年大航海時代海上貿易的風開始吹起，台灣從台南開始站上世界貿易版圖；台南，是台灣第一座城市，將近400年來，這塊土地歷經了荷蘭、明鄭、清朝和日治，具備多元文化和面貌，台南的400 年就是台灣的400年，也因此，有一句話說：「沒來過台南，就不算到過台灣」，想了解台灣，就一定要來台南。400年後的台灣仍在世界地圖上沒有褪色，台南從「護國神山」到「護國群山」，用晶片、用半導體、用戰略位置，穩穩站在世界舞台。

▲中國文化大學校友總會2022南區跨縣市聯誼活動，27日由台南市校友會主辦，來自全國各分會的精英幹部與校友約130人齊聚一堂溫馨滿溢。（圖／記者林悅翻攝，下同）
「世界台南」，擁有7個全台 No. 1，包括老屋老街、傳統美食、國際文化節活動、古蹟數量、觀光工廠、博物館及廟宇數量眾神之都等，所以台南，上一個400年以文化立都，下一個400年將以數位智能科技、綠能產業與世界接軌，台南都在世界目光焦點，不曾遠離。台南2024年是包容族群、連結世界、共創未來偉大行動的再出發，而在今年底，我們也會舉辦倒數鐘揭開序幕的活動，歡迎全國校友、好朋友們，一起共襄盛舉，共享榮耀。

有朋自遠方來不亦樂乎！這次南區跨縣市聯誼活動，在總會理事長趙國帥全力支持並親自帶隊南下，與台南市校友會理事長許世煜帶領團隊精心策劃，獲得全體理監事出錢出力下，出動遊覽車到高鐵、火車站接、送貴賓的服務、提供享負盛名的台南市小吃、海鮮大餐；同時安排參觀台灣第一間百貨公司”林百貨“、法國來台在美術二館的「亞洲地獄與幽魂」台灣首展；一整天的活動，充分展現出台南人的熱情；總會秘書長魏裕昌感性的說，今天難得這麼多校友不遠千里來相聚一堂，大家一整天的熱情與歡樂，真的好感動！來自台北、新竹、南投、台中、高雄與屏東等縣市的校友們也紛紛說「今天過的好棒，真是不虛此行！」最後在大家依依不捨中，互道再見，為活動畫下圓滿句點。

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