台南「玉井淺山市」登場　黃偉哲邀民眾來走逛支持在地農特品

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



迎接暑假尾聲，台南噍吧哖事件紀念園區於27、28日起連兩天舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持，更擔任起促銷大使，一攤一攤幫忙推銷，展現親和力。





市長黃偉哲表示，玉井淺山市為期兩天，希望大家都能逛得開心，未來市府會再持續舉辦市集活動，提供民眾假日休憩及採買的好去處。





玉井位於淺山地帶，且被群山環繞、溪流貫穿，具幅員遼闊與自然資源充沛的環境，農特產種類繁多，百年之前玉井糖廠選擇在此設立，也開始一段屬於台南山城的輝煌時期，更是許多年長居民難忘的回憶。本次「玉井淺山市」就選在舊糖廠道路舉辦，希望透過市集多元呈現，讓更多社會大眾看見這塊土地上，農產與文化交織的底蘊。





文化局指出，「玉井淺山市」活動範圍從噍吧哖事件紀念園區延伸至玉井圓環，除在樹糖街聚集在地農產等琳瑯滿目的特色攤位，周邊還有以糖廠為主題的闖關遊戲、募資抗戰資金的噍吧哖事件大富翁，以及瞭解地方傳說的互動遊戲等內容，而每個整點更有導覽員解說舊糖廠區域的故事，讓民眾更貼近在地歷史文化內涵。





值得一提的是，連兩天首度舉辦的「玉井淺山市」活動為支持農友，在市集中消費每滿100元，就能兌換市值35元的台南限定的古蹟聯名零嘴，現場每到整點還有地方青農免費發放自製的爆米花、杯子蛋糕等產品，與遊客一起共襄盛舉這場夏日盛會。





本次活動由文化局與玉井青農聯誼會玉井分會聯合主辦，希望藉由「玉井淺山市」打造山城農業、文化藝術等資源的整合平台，呈現芒果形象之外更多元的淺山面貌，未來市府也希望持續舉辦淺山市集，提升當地文化觀光的價值與可能性。