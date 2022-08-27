　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南「玉井淺山市」登場　黃偉哲邀民眾來走逛支持在地農特品

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接暑假尾聲，台南噍吧哖事件紀念園區於27、28日起連兩天舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持，更擔任起促銷大使，一攤一攤幫忙推銷，展現親和力。

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，玉井淺山市為期兩天，希望大家都能逛得開心，未來市府會再持續舉辦市集活動，提供民眾假日休憩及採買的好去處。

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井位於淺山地帶，且被群山環繞、溪流貫穿，具幅員遼闊與自然資源充沛的環境，農特產種類繁多，百年之前玉井糖廠選擇在此設立，也開始一段屬於台南山城的輝煌時期，更是許多年長居民難忘的回憶。本次「玉井淺山市」就選在舊糖廠道路舉辦，希望透過市集多元呈現，讓更多社會大眾看見這塊土地上，農產與文化交織的底蘊。

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，「玉井淺山市」活動範圍從噍吧哖事件紀念園區延伸至玉井圓環，除在樹糖街聚集在地農產等琳瑯滿目的特色攤位，周邊還有以糖廠為主題的闖關遊戲、募資抗戰資金的噍吧哖事件大富翁，以及瞭解地方傳說的互動遊戲等內容，而每個整點更有導覽員解說舊糖廠區域的故事，讓民眾更貼近在地歷史文化內涵。

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，連兩天首度舉辦的「玉井淺山市」活動為支持農友，在市集中消費每滿100元，就能兌換市值35元的台南限定的古蹟聯名零嘴，現場每到整點還有地方青農免費發放自製的爆米花、杯子蛋糕等產品，與遊客一起共襄盛舉這場夏日盛會。

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次活動由文化局與玉井青農聯誼會玉井分會聯合主辦，希望藉由「玉井淺山市」打造山城農業、文化藝術等資源的整合平台，呈現芒果形象之外更多元的淺山面貌，未來市府也希望持續舉辦淺山市集，提升當地文化觀光的價值與可能性。

▲台南噍吧哖事件紀念園區舉辦「玉井淺山市」，多家特色農特產及文創攤位齊聚，台南市長黃偉哲27日親自到場走逛，表達對青農的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
鄭寶清宣布參選桃園　鄭運鵬競辦回應了
小孫子的生父竟是爺爺！老農見DNA結果「反露出笑意」
他手腳爆痛！騎車突昏倒一查竟罹「罕病」　醫：再拖命少20年
徐懷鈺曝感情現況　與歌王「父女戀」曝光突提分手
中秋節前「4生肖」當心財運跟著掰　第一名積蓄恐賠光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接　郭姓宗親會承擔傳承百年文化

「文旦尬文創」麻豆文旦王登場　蘇貞昌、黃偉哲同台促銷文旦

台南「玉井淺山市」登場　黃偉哲邀民眾來走逛支持在地農特品

黃偉哲敲鑼宣布藝術進區展開　千名觀眾聆聽台灣交響樂團表演

台南七股海鮮節七寶宴席開近百桌　黃偉哲歡迎來台南吃美味海鮮

好兄弟收假！基隆老大公廟「關龕門」　鷄籠中元祭圓滿落幕

「不遺憾清單」80歲嬤晚了60年婚紗照　實現無憾就是美

雲林祖父母節盛大舉行　祖孫互動幸福場面熱鬧溫馨

「雨都」基隆水情9／3亮黃燈　停供噴水池、澆灌及洗街非必要用水

「北港特一號道路」二期工程款約5億　劉建國允諾當選後全面推動

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

周湯豪喊「退休」讓媽出來賺　樂當比莉小編：帶給大家開心

虞書欣「拉住王鶴棣」吻：我親不到！　東方青蒼盯場小蘭花⋯喊「欣欣姐姐」

基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接　郭姓宗親會承擔傳承百年文化

「文旦尬文創」麻豆文旦王登場　蘇貞昌、黃偉哲同台促銷文旦

台南「玉井淺山市」登場　黃偉哲邀民眾來走逛支持在地農特品

黃偉哲敲鑼宣布藝術進區展開　千名觀眾聆聽台灣交響樂團表演

台南七股海鮮節七寶宴席開近百桌　黃偉哲歡迎來台南吃美味海鮮

好兄弟收假！基隆老大公廟「關龕門」　鷄籠中元祭圓滿落幕

「不遺憾清單」80歲嬤晚了60年婚紗照　實現無憾就是美

雲林祖父母節盛大舉行　祖孫互動幸福場面熱鬧溫馨

「雨都」基隆水情9／3亮黃燈　停供噴水池、澆灌及洗街非必要用水

「北港特一號道路」二期工程款約5億　劉建國允諾當選後全面推動

小甜甜遭1歲女兒「重擊頭部」暈眩！教她道歉反被1舉動嚇到：好恐怖

誰能成為「下一任總統」民調曝光　吳子嘉：他搶賴清德4%就贏了

鄭寶清宣布參選桃園　鄭運鵬競辦回應了！

台鋼獵鷹「臺南三寶」當鬥牛賽大魔王　總管錢韋成也參戰

展榮展瑞「全家長一樣」！　合照爸媽根本4胞胎

大改款推出前夕！福特推出「第6代野馬」極黑專屬外觀套件

挑戰柯瑞逆天三分球！唐西奇超狂出手　底線拋進對側籃框

基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接　郭姓宗親會承擔傳承百年文化

工人好奇點火珍珠棉！倉庫1秒炸出超大火球　網：真的芭比Q了

提「祖國電力不穩」挨轟：黑中國！　廣告小妹傻眼：說實話都不行

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

蔡英文現身競選總部力挺蔡其昌

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

「雨都」基隆水情9/3亮黃燈　停供噴水池、澆灌及洗街

嘉義高工國立科大錄取率破八成

台電攜手嘉義地檢署反賄選宣導

好客Point APP竹縣加碼抽最高800

盧秀燕太強？蔡英文赴台中2次　蔡其昌：總統會常來

基隆老大公廟關龕門　鷄籠中元祭落幕

「台中房思琪」受害者增至4人　市府提告狼校長性侵

謝龍介宣布交棒蔡宗豪

機場公司與桃市府勞檢處締結安全伙伴

嘉義自來水有油味！水公司說明了

幼兒BNT疫苗8/27開打　台中設44處快打站

更多熱門

相關新聞

黃偉哲敲鑼宣布藝術進區展開

黃偉哲敲鑼宣布藝術進區展開

「2022藝術進區」27日晚上在台南麻豆區總爺藝術中心戶外大舞台草坪正式開幕，邀請全台灣歷史最悠久的交響樂團國立台灣交響樂團擔綱演出，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目，享受美好的《宮崎駿的音樂之夜》草地音樂會。

台南七股海鮮節七寶宴席開近百桌

台南七股海鮮節七寶宴席開近百桌

逃犯一年特休5個月！　醫開酸

逃犯一年特休5個月！　醫開酸

首開槍制伏雙刀男　警：亢奮又緊張

首開槍制伏雙刀男　警：亢奮又緊張

大台南交通教育主題館兒童交通安全營啟動

大台南交通教育主題館兒童交通安全營啟動

關鍵字：

台南玉井淺山市黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

長榮出事了！台北港卸櫃7貨櫃掉落畫面曝光

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

快訊／艾成長眠地曝光「陪伴摯愛王瞳」

一出生就存！3寶年領18萬股利

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面