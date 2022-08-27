郭台銘為殺警案痛批徐國勇、蔡清祥　蘇貞昌捍閣員：批評失準、失真

▲行政院長蘇貞昌出席數位發展部揭牌暨部長布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台南殺警案輿論延燒，鴻海集團創辦人郭台銘26日在臉書發文，除了決定各捐出500萬、共1000萬給2位殉職員警家屬外，也點出制度面問題，並批評內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥尸位素餐，「一定要有人下台負責」。對此，行政院長蘇貞昌說，蔡在事發後積極作為、徐則是長年關注警察權益，「講他尸位素餐，是有失準、失真」。

蘇貞昌說，郭董事長是性情中人，他爸爸也是警察，看到年輕警察因公殉職，心情可想而知，「我們也都一樣同理心，他所指教的方方面面，我們應該悉心聆聽，而且應該勇敢改革」。

但蘇貞昌強調，法務部蔡部長針對相關的問題，積極面對處理，包括明德外役監的主管調職調查、高檢署檢察長來查檢察官發布通緝時間的責任歸屬等，都是相當積極作為。

另外，內政部徐國勇部長也非常關心警察相關業務跟同仁，這幾年來上山下海、勤跑基層，甚至到每個最末端的警察派出所和同仁座談、關心，他特別對於警察同仁的津貼薪制、相關警察應有的器具，各種方面都大力爭取，甚至於修法，讓警察能夠推動各種業務、勤務等。

蘇貞昌表示，徐國勇部長其實蠻認真作為，當然，沒有100分，不過講他尸位素餐，是有失準、失真。