　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼月氣氛超淡！他傻眼問：大家無感了嗎？　網揭關鍵原因

▲月亮,滿月,月圓,中秋節,鬼故事。（圖／翻攝自pixabay）

▲今年鬼月已過，有人感覺「鬼月氣氛變淡」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

農曆七月已過，國曆的26日是鬼門關，除了苗栗苑裡的「鬼門關夜市」以外，沒有其他特別的活動。對此，有網友感到好奇，為何今年鬼月的氣氛淡化，提問曝光後，也有人立刻點出關鍵。

這名網友在PTT詢問，以前鬼月時，中元普渡、鬼門開等話題會不斷被提起，各類節目也會藉著鬼月期間，製作相關專題，電影院也有大量鬼片上映，就連電視電影台，也會連放許多鬼片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友好奇，過往的鬼月期間，每天都會聽到相關禁忌，今年的氣氛卻突然淡化，就跟過年沒了年味一樣，「大家有這感覺嗎？有沒有鬼月氣氛越來越淡的八卦？」

▲▼桃園機場警方攔截即將飛往柬埔寨金邊的2名女子。（圖／記者游宗樺攝）

▲近期台灣有許多社會案件，例如國人被騙去柬埔寨等等。（示意圖／記者游宗樺攝）

貼文曝光後，有不少留言點出關鍵，「鬼有通膨可怕嗎」、「鬼島比鬼月更可怕」、「當生活過得生不如死的時候，日常生活就是一部恐怖片了」、「人都快餓死了還管到鬼」、「當現實比鬼還鬼，自然感覺不到鬼月氣氛」、「生在地獄還怕鬼？」

此外，也有人指出，人比鬼還可怕，例如酒駕撞人、詐騙擄人及逃犯殺警等近期的社會案件，「鬼會做嗎」，與會把人拐去柬埔寨的詐騙集團相比，鬼反而可愛得多。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
蝦皮不演了！9／1起運費喊漲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老爸驚見兒女變情侶「在公園抱著親」　網看懂秒挺：絕無婆媳問題

幼稚園兒寄信　收件人地址「注音鬼畫符」！郵差神解密真的送到了

鬼月氣氛超淡！他傻眼問：大家無感了嗎？　網揭關鍵原因

桃花源記的漁人其實超聰明！「國文爆卦公社」讓古文故事全翻案

台中限定「東泉拿鐵」！在地人見做法崩潰：製造社會對立的飲料

圖書館上裝玻璃有何用途？　神人解答：火災阻擋煙霧擴散的設備

菜市場「巨無霸龍珠」比壘球大！網見實體嚇呆：本尊成精了？

小溫柔大影響！「春風共想計畫」投稿10萬獎金讓愛茁壯

921地震只有7級！網抖問：發生15級地震會怎樣？　氣象局給答案

壓力大？王必勝喊「希望越早下台越好」 　真正原因曝

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

梁文音離婚2年「還是相信愛情」　笑稱「怨恨對健康沒有好處」

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

掰了前妻！台南Josh開奧迪　載妹手比愛心❤網閃瞎：恭喜

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

老爸驚見兒女變情侶「在公園抱著親」　網看懂秒挺：絕無婆媳問題

幼稚園兒寄信　收件人地址「注音鬼畫符」！郵差神解密真的送到了

鬼月氣氛超淡！他傻眼問：大家無感了嗎？　網揭關鍵原因

桃花源記的漁人其實超聰明！「國文爆卦公社」讓古文故事全翻案

台中限定「東泉拿鐵」！在地人見做法崩潰：製造社會對立的飲料

圖書館上裝玻璃有何用途？　神人解答：火災阻擋煙霧擴散的設備

菜市場「巨無霸龍珠」比壘球大！網見實體嚇呆：本尊成精了？

小溫柔大影響！「春風共想計畫」投稿10萬獎金讓愛茁壯

921地震只有7級！網抖問：發生15級地震會怎樣？　氣象局給答案

壓力大？王必勝喊「希望越早下台越好」 　真正原因曝

老爸驚見兒女變情侶「在公園抱著親」　網看懂秒挺：絕無婆媳問題

幼稚園兒寄信　收件人地址「注音鬼畫符」！郵差神解密真的送到了

民調「滿意經濟」蔡英文信任度卻暴跌　吳子嘉狠酸：自作孽

現身競選總部力挺蔡其昌　蔡英文：台中是未來發展重心

3煞持槍埋伏要綁人！淡水男「秒掏槍反擊」　網：這裡是美國嗎

曾無法穿越！北極航道軍艦過得來　美提早部署將設「北極大使」

鬼月氣氛超淡！他傻眼問：大家無感了嗎？　網揭關鍵原因

鮑爾全球央行年會放鷹　稱9月升息3碼可能有適切性

俄羅斯瘋狂燃除「大量天然氣」　專家推測：禁運可能奏效

女警處理住戶糾紛「慘遭槍殺」　亞利桑那州政府降半旗哀悼

犀牛出生12hrs變孤兒瀕死　「同遭遇斑馬」暖伴牠共成長

生活熱門新聞

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

北風明晚報到！防猛烈降雨　下週颱風可能生成「登陸台灣機率曝」

男友愛買春沒事　她卻感染性病…網揪1疑點

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

4歲童患DIPG離世　媽自責「我是不是把他生壞掉了！」

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

找到簽名棒球！球迷激動：都是大神

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

他憶鄭捷「定讞19天就槍決」...網點速決關鍵

台中限定「東泉拿鐵」！在地人見做法崩潰

巨無霸魷魚嘴比壘球大！網見實體驚呆

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

更多熱門

相關新聞

柬埔寨政府：全力營救受騙外國人

柬埔寨政府：全力營救受騙外國人

柬埔寨詐騙案頻傳，也讓當局積極調查與取締人口販賣案，馬來西亞一名女子儘管付贖金仍被轉賣，警方目前已逮捕11名嫌犯。另方面，針對不法集團高薪誘騙外籍人士赴柬從事詐騙淪為人口販運受害者，柬埔寨副總理、國家反人口販運委員會主席蘇慶26日承認此事，並公布求助管道，強調政府決心全力營救受騙外國人。

他揭衝擊蔡政府4爭議　斷言綠營年底選情「不樂觀」

他揭衝擊蔡政府4爭議　斷言綠營年底選情「不樂觀」

快訊／見凃姊淚崩！郭台銘心痛發聲　捐1000萬給家屬

快訊／見凃姊淚崩！郭台銘心痛發聲　捐1000萬給家屬

豬仔在柬埔寨受難　他開2億超跑娶正妹

豬仔在柬埔寨受難　他開2億超跑娶正妹

鬼月氣氛變淡？網曝關鍵：窮比鬼更可怕

鬼月氣氛變淡？網曝關鍵：窮比鬼更可怕

關鍵字：

鬼月農曆柬埔寨殺警鬼島

讀者迴響

熱門新聞

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

S2O主辦人將「提告文化部」：台灣太黑暗！

CL昨晚就知「來不了台灣」IG吐心聲！

北風明晚報到！防猛烈降雨　下週颱風可能生成「登陸台灣機率曝」

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

即／清水公所員工旅遊5人失聯　警消搜救中

Jennie手機疑被駭　駭客囂張嗆：會繼續曬照

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

男友愛買春沒事　她卻感染性病…網揪1疑點

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面