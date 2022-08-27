鬼月氣氛超淡！他傻眼問：大家無感了嗎？　網揭關鍵原因

▲今年鬼月已過，有人感覺「鬼月氣氛變淡」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

農曆七月已過，國曆的26日是鬼門關，除了苗栗苑裡的「鬼門關夜市」以外，沒有其他特別的活動。對此，有網友感到好奇，為何今年鬼月的氣氛淡化，提問曝光後，也有人立刻點出關鍵。

這名網友在PTT詢問，以前鬼月時，中元普渡、鬼門開等話題會不斷被提起，各類節目也會藉著鬼月期間，製作相關專題，電影院也有大量鬼片上映，就連電視電影台，也會連放許多鬼片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友好奇，過往的鬼月期間，每天都會聽到相關禁忌，今年的氣氛卻突然淡化，就跟過年沒了年味一樣，「大家有這感覺嗎？有沒有鬼月氣氛越來越淡的八卦？」

▲近期台灣有許多社會案件，例如國人被騙去柬埔寨等等。（示意圖／記者游宗樺攝）



貼文曝光後，有不少留言點出關鍵，「鬼有通膨可怕嗎」、「鬼島比鬼月更可怕」、「當生活過得生不如死的時候，日常生活就是一部恐怖片了」、「人都快餓死了還管到鬼」、「當現實比鬼還鬼，自然感覺不到鬼月氣氛」、「生在地獄還怕鬼？」

此外，也有人指出，人比鬼還可怕，例如酒駕撞人、詐騙擄人及逃犯殺警等近期的社會案件，「鬼會做嗎」，與會把人拐去柬埔寨的詐騙集團相比，鬼反而可愛得多。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完