柯志恩批廢死是「民進黨第三張神主牌」　點名陳其邁表態

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照／記者賴文萱翻攝）



實習記者李密／台北報導

46歲明德外役監逃犯林信吾犯下殺警案，再次掀起廢死論戰。國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日表示，2016年總統蔡英文上任，在司法人事安排上，大部分改由主張廢死的法官出任。柯志恩批評，廢死宛如民進黨在台獨、反核以外的「第三張神主牌」，點名對手高雄市長陳其邁向民進黨建言，「依法執行死刑，還受害者家屬公道。」



柯志恩表示，法務部長蔡清祥2020年3月更於立法院的報告中提及，「反對廢除死刑者約為八成」，明顯違背民意。此外，報告中也含有「國家政策為逐步廢除死刑，現階段是減少使用死刑及審慎執行死刑，以兼顧社會正義及人權保障」、「透過修法…，使法官在審酌時，能考慮以無期徒刑代替死刑的宣告」等說明。



柯志恩認為，蔡英文、民進黨政治人物長期鼓吹「廢死」是普世價值，民進黨黨綱的行動綱領也明示「研議廢止死刑的可行性」，宛如台獨、反核之外的「第三張神主牌」。且2016年蔡總統上台後，曾宣稱推動司法改革，但其「改革」是在司法人事安排上，讓主張廢死的法官出任。



柯志恩批評，此類政策指導讓各級法院不願、也不再判死，甚至即使判死也不會執行。她也點名陳其邁回應是否支持廢死，同時呼籲陳其邁代表高雄市民，公開向蔡總統建言：廢止民進黨「廢死」主張及政策，並依法執行死刑，還給受害家屬一個公道。

▼林信吾犯下殺警案，掀起廢死論戰。（資料照／記者林悅翻攝）



