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黃偉哲敲鑼宣布藝術進區展開　千名觀眾聆聽台灣交響樂團表演

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022藝術進區」27日晚上在台南麻豆區總爺藝術中心戶外大舞台草坪正式開幕，邀請全台灣歷史最悠久的交響樂團國立台灣交響樂團擔綱演出，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目，享受美好的《宮崎駿的音樂之夜》草地音樂會。

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今天有國立台灣交響樂團為大家帶來優美的音樂，相信會是ㄧ個美好的夜晚，謝謝大家前來參加開幕場，祝福大家週末愉快。

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，為推動文化平權，市府積極將文化藝術深耕各區域，藝術進區今年邁入第12周年，自8月27日至11月20日，為期3個月在台南市各區輪番上陣，由陣容堅強的16個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型演出及9場校園或社區推廣性演出，表演內容涵蓋音樂、戲劇、戲曲、舞蹈及馬戲，期待為市民提供多元的秋季表演藝術盛宴。立法委員郭國文也到場，表達對藝文活動的支持。

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「藝術進區」自2011年辦理以來，將劇場表演活動搬到戶外、藝術帶到市民日常生活的場域，過去11年已累積辦理338場次，超過24萬人次參與。自2019年黃市長上任以來，表演活動平均單場次觀眾突破千人，足見市府團隊在地方文化平權的努力耕耘成果。

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）
而今年「藝術進區」整體表演活動內容更為豐富，音樂類由台灣二大交響樂團「國立台灣交響樂團」擔綱開幕演出外，還有「國家交響樂團（NSO）」帶來輕鬆活潑的綠野音樂會及台南市「台南市民族管絃樂團」；戲劇類則有「表演家合作社劇團」、「如果兒童劇團」、「身聲劇場」、「豆子劇團」、「紙風車劇團」、「兩廳院藝術出走-阮劇團」。而戲曲節目則由「台灣豫劇團」、「秀琴歌劇團」、「奇巧劇團」及「蘇俊穎掌中木偶劇團」，另有「創造焦點」、「舞鈴劇場」帶來馬戲演出，閉幕更由「雲門舞集」首次參與帶來舞蹈表演，節目精彩可期。

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動場次規劃則安排於麻豆、六甲、新營、新化、左鎮、玉井、學甲、山上、白河、南化、將軍、柳營、新市、北門、佳里、東山、楠西、龍崎、永康、仁德區共20場戶外表演場次，另9場校園或社區推廣互動演出在後壁、鹽水、關廟、西港、下營、七股、佳里、大內、官田區，活動配合各項防疫措施，並經由跨區合作將有限資源發揮最大效益。

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，為鼓勵民眾長期支持藝術進區活動，藝術進區也首次使用線上會員系統，每場開放100至300名觀眾，在演出一周前事先使用TixFun系統進行索票，現場即可使用QRCode兌換小禮物。同時為更貼近民眾需求，首度推出親子共讀的節目手冊，將節目內容透過深入淺出的介紹、可愛的插畫風格，讓家長或老師與孩子們以輕鬆自在的心情進行共讀，是本富有表演藝術教育意義的節目手冊，值得收藏。

▲「2022藝術進區」27日晚上正式開幕，台南市長黃偉哲親臨擔任開幕嘉賓，與1000多位大小朋友一起聆聽多首家戶喻曉的經典曲目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022藝術進區精彩可期，如想更了解節目訊息，請鎖定藝術進區粉絲專頁：https://reurl.cc/kE1xaG，即可獲得最即時的節目動態，邀請市民8月27日至11月20日一同來感受戶外表演活動的魅力。

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