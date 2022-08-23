逮到林信吾「大家沒有一絲喜悅」　黃偉哲為2殉職警默哀

殺警兇嫌林信吾落網 殺警兇嫌林信吾落網！台南市警記者會說明！！！ #果粒 由 ETtoday新聞雲發佈於 2022年8月22日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

台南殺警嫌犯林信吾23日清晨4點36分在新竹的客運站落網。台南市長黃偉哲、台南市警局局長方仰寧今日上午8點30分召開記者會說明，黃偉哲在記者會上為殉職員警曹瑞傑、凃明誠默哀1分鐘，接著表示，嫌犯林信吾已經在押送回台南的路上，經過多方努力，才能在17個小時內將人逮捕，以告慰2名殉職員警在天之靈，「但是案件偵破，所有辦案同仁、所有警察同仁心中沒有一絲喜悅，畢竟我們台南失去2位英勇、優秀的年輕員警。」

▲黃偉哲表示，案件偵破大家沒有一絲喜悅。（圖／記者黃國霖攝）

林信吾22日持彈簧刀殺害台南市警員曹瑞傑、凃明誠，他犯案後一路逃逸17個小時，中途搶劫超商得手7000多元，還故意換車繞路，製造斷點，接著在23日凌晨1點多搭上和欣客運，從高雄北上新竹，最終於23日清晨4點36分在新竹的客運站落網。

台南市長黃偉哲、台南市警局局長方仰寧23日上午8點30分召開記者會說明，黃偉哲在記者會上先是為2名殉職員警默哀1分鐘，他表示，嫌疑人林信吾已經在押送回台南的路上，這起案件經過台南、高雄、新竹警方的努力，以及警政署、刑事局打擊犯罪中心等多方單位的協助，終於在事發後17個小時成功將人逮捕，以告慰2名殉職員警在天之靈，「但是案件偵破，所有辦案同仁、所有警察同仁心中沒有一絲喜悅，畢竟我們台南失去2位英勇、優秀的年輕員警。」

黃偉哲強調，檢警後續會針對林信吾進行偵訊，中央方面也會組成專案會議，期盼能在許多英勇弟兄的努力下，早日讓真相水落石出。

▼▲林信吾落網畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

而針對案件詳情，方仰寧表示，22日曹瑞傑是執行守望、交通稽查勤務，因此沒有配槍，曹駕駛巡邏車載著凃明誠從中西區一路開到安南區追查一起機車竊案，但行動軌跡只能知道大概位置，抵達該處公墓後，凃員下車搜索，曹員則駕車在附近巡邏，不料凃員這時碰上正在公墓喝酒的林信吾，確認他就是偷車嫌犯後，凃員立即喝令其不准動，但林反抗拒捕，凃員因此朝其噴灑辣椒水試圖壓制。

怎料林信吾雙眼受到辣椒水的刺激後，劇痛之下竟然暴怒，持刀瘋狂撲向凃員，過程中凃員仍試圖壓制林男，並開了一槍警告，但這一舉動卻令林男更怒、更瘋狂，當場揮刀割喉，將凃員刺殺。

當時在墓地巡邏的曹瑞傑開車找到凃明誠時，凃已經滿身是血、一動不動，沒有配槍的曹見情況不妙，當機立斷駕車要衝撞林信吾，豈料這時林男已經搶到凃員的配槍，立即朝著曹的座車連開至少4槍，警車因此失控衝入一旁草叢，隨後曹瑞傑不敵，也當場殉職。

▼林信吾在逃亡過程中多次變換交通工具。（圖／記者黃彥傑翻攝）