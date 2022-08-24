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台南殺警案追兇搞錯人　黃偉哲還原時間軸：警方處置得宜

▲▼周玉蔻訪問黃偉哲。（圖／翻攝自寶島聯播網直播）

▲周玉蔻今天透過視訊訪問黃偉哲。（圖／翻攝自寶島聯播網直播）

記者呂晏慈／台北報導

台南2名員警遭殺害奪槍，警方在抓到真正的兇手之前，曾經鎖定3、4名嫌犯，其中一名陳姓男子，因為有地緣關係又是竊盜通緝犯，加上遇害員警小電腦中最後一筆搜查資料就是他，一度被誤認為追緝對象。台南市長黃偉哲24日接受廣播專訪說，當時是因為陳男本來就是通緝犯，在協尋專刊裡有照片，且當時警察適度保密是對的，不能證實也沒有否認。

震驚全台的殺警案，最初因殉職員警最後用電腦查的資料停留在一名陳姓通緝犯身上，導致他被肉搜公布前科和照片，陳男前天主動投案，澄清自己沒有殺警奪槍，被網友揶揄真的很慘，前員警石明謹也評論說，這樣一來恐怕會製造第二個「王迎先」。

對此，黃偉哲今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」說，警察從來沒有主動公布這個人就是嫌犯，只是因為有網媒直接說是某某人，這個某某人是姓陳的，當媒體問警方的時候，警方回覆陳男是追緝的人之一，因為陳男本來就是通緝犯，他在通緝犯的協尋專刊裡面就有照片，所以媒體就直接使用照片，且警察也不能夠完全排除掉姓陳的，但是後來下午3、4點找到摩托車、比對指紋，才知道是姓林的。

黃偉哲說明，知道嫌犯是姓林的之後，仍不能公布就是林信吾，因為他擁槍，不能讓全民一起來協尋，否則會增加傷亡，也不能打草驚蛇，所以警察適度保密是對的，基於偵查不公開，其沒有證實也沒有否認，這處置是得宜的。

此外，主持人周玉蔻訪問期間說，她認為媒體也不是故意的，但對於要不要道歉？她認為陳男也是通緝犯，可透過律師追討權益。

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