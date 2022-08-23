黃偉哲感謝警方迅速逮捕犯嫌　告慰兩位殉職員警在天之靈

▲市長黃偉哲在市警局記者會一開始，要求現場人員大家先為昨天英勇殉職的同仁默哀一分鐘，並感謝警力速逮捕犯嫌，告慰兩位殉職員警在天之靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

犯下台南殺警案的嫌犯林信吾23日清晨4時多在新竹市的和欣客運站對面落網，台南市長黃偉哲感謝台南市、新竹市、高雄市警察局、警政署等單位的努力，才能在犯案17小時後，逮捕嫌犯告慰兩位殉職的員警在天之靈。





市長黃偉哲在市警局記者會一開始，要求現場人員大家先為昨天英勇殉職的同仁默哀一分鐘，黃偉哲表示，案件雖偵破，但所有辦案的警察同仁都沒有一絲喜悅，因為台南失去兩位英勇優秀的年輕員警，他感謝專案小組，以及警政署、刑事警察局、南部打擊犯罪中心、高雄市警察局、新竹市警察局等許多英勇弟兄的努力。





台南市警局長方仰寧說明警方逮捕嫌犯的過程，22日發生兩位英勇的同仁因公殉職之後，專案小組不眠不休，大家同仇敵愾，發揮了警察最佳的團隊戰力，從他偷騎走的摩托車現場開始追起，他把摩托車停在土城高中，也丟下相關的證物，接著他就搭乘計程車再轉公車再轉計程車，然後到火車站，再搭火車北上到新營，又再偷機車，在新營又搶了一家全家便利超商，然後又搭白牌的計程車到高雄9如交流道下，非常感謝高雄市陳市長以及高雄市警察局的全力支持，警方又很快速地掌握到他搭乘客運車北上，而且是買單程車票到新竹。所以專案小組掌握嫌犯在新竹，立刻報告署長，署長也調度新竹市以及刑事局的警力，全力追捕，終於將嫌犯逮捕。