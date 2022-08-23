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冷血殺警犯嫌落網　黃偉哲欣慰「但所有警察沒有一絲喜悅」

記者林悅／台南報導

台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）在新竹落網，台南市警方現場起獲警用槍枝及彈匣2個（內有子彈18顆），依殺人罪逮捕，帶回台南市警三分局釐清相關案情，市長黃偉哲一早在三分局受訪指出，在警方共同努力下，在17小時內合力緝捕犯嫌，告慰兩位殉職員警在天之靈，「但所有警察沒有一絲喜悅」。

▲台南殺警案兇嫌林信吾在新竹落網，市長黃偉哲一早在三分局受訪指出，在警方共同努力下，在17小時內合力緝捕犯嫌，告慰兩位殉職員警在天之靈，但所有警察沒有一絲喜悅。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南殺警案兇嫌林信吾在新竹落網，市長黃偉哲一早在三分局受訪指出，在警方共同努力下，在17小時內合力緝捕犯嫌，告慰兩位殉職員警在天之靈，但所有警察沒有一絲喜悅。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲表示，在說明案情前先為22日英勇殉職的員警同仁先默哀一分鐘，0822嫌疑人也已經要歸案，經過台南市警方以及刑事警察局以及所有協勤，包括新竹市警察局、警政署、還有高雄市警察局大家共同的努力在犯案嫌犯17小時後能夠加以逮捕，告慰兩位殉職的員警在天之靈。

黃偉哲說:「案件偵破所有辦案同仁，所有警察同仁都沒有一絲喜悅、因為畢竟我們失去兩位英勇、優秀的年輕員警，在嫌犯將要帶過來接受偵訊的路上，中央及警政署的長官也會來主持專案會議，我們除了謝謝專案小組以及警政署還有刑事警察局、南部打擊犯罪中心、還有高雄市警察局，新竹市警察局許多英勇弟兄的努力之外，我們隨後也請台南市警察局方仰寧局長及刑警大隊大隊長、來報告相關案情，但由於刑訴法規定的新聞發佈還必須經過檢察官同意案件的偵辦中。案子破了，人抓到了，但是有些細節有些犯罪過程而是必須等到相關案件偵查完畢才能夠跟社會大眾報告」。

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