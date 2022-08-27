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雲林推動婦女權益及性別平等　民眾踴躍參與宣導見成效

▲今日博覽會，由雲林縣東南亞文化教育發展協會結合縣內14個婦女團體、8個企業團體及社會處、警察局及毒防中心共同合力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日博覽會，由雲林縣東南亞文化教育發展協會結合縣內14個婦女團體、8個企業團體及社會處、警察局及毒防中心共同合力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配補助款與雲林縣東南亞文化教育發展協會共同號召婦女團體及企業等單位於今(28)日舉辦「幸福雲林，性平升等」111年度雲林縣婦女權益暨性別平權博覽會，展現雲林縣及各婦女團體推動婦女權益及性別平等的努力成果，讓民眾更加認識婦女權益及性別平等。

今日博覽會，由雲林縣東南亞文化教育發展協會結合縣內14個婦女團體、8個企業團體及社會處、警察局及毒防中心共同合力推動；向參與鄉親宣導婦女權益、性別平權及SDGs永續經營目標的意義及作法；廣場攤位也安排了各項婦女福利服務成果宣導、趣味手工DIY、抽獎活動、餐盒兌換等多元活動。

▲今日博覽會，由雲林縣東南亞文化教育發展協會結合縣內14個婦女團體、8個企業團體及社會處、警察局及毒防中心共同合力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日博覽會，由雲林縣東南亞文化教育發展協會結合縣內14個婦女團體、8個企業團體及社會處、警察局及毒防中心共同合力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，雲林縣以落實SDGs永續發展為目標，促使居住環境更具包容、安全、韌性及永續性；持續關注SDG3「健康與福祉」及SDG5「性別平權」，推動各項守護長幼安全等多項政策，並在「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」中奪得6大獎項佳績，展現耀眼成果。

張麗善表示，雲林縣從0歲到110歲各個年齡層及職業別，縣府都投入非常多的關懷及資源，並透過政策讓大家能夠在雲林縣生活的更加優游自在，也希望減輕大家的負擔，今天舉辦的婦女權益及性別平權活動，除表達縣府對於婦女朋友的重視外，更希望透過大家的交流及經驗分享，提升婦女的整體福祉及性別平權。

社團法人雲林縣東南亞文化教育發展協會理事長吳俊彥博士表示，雲林是全台少數縣長、副縣長都是傑出女性的縣市，縣府女性局處長、副處的比率也很高，有關婦女權益推動、幼兒托育權益和經濟支持、婦女健康照顧和人身安全、特殊境遇家庭福利服務上，都顯示出社會福利努力推動的成效。

▲今日博覽會，由雲林縣東南亞文化教育發展協會結合縣內14個婦女團體、8個企業團體及社會處、警察局及毒防中心共同合力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日博覽會，由雲林縣東南亞文化教育發展協會結合縣內14個婦女團體、8個企業團體及社會處、警察局及毒防中心共同合力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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