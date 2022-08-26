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張麗善五度上東森農場大推汁多味美斗六文旦　王令麟加碼挺柚農熱賣6400顆

▲▼東森農場力挺在地小農，在中秋前夕邀請雲林縣長張麗善來東森購物促銷斗六文旦。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森農場力挺在地小農，中秋前夕邀請雲林縣長張麗善（中）上東森購物LIVE節目促銷斗六文旦。左起為購物專家怡君、東森購物總經理彭鴻珷、雲林縣長張麗善、小農張冠倫、雲林縣政府農業處長魏勝德。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

現在正值文旦產季，想要品嚐時令滋味，應景過中秋，正是時候！為了協助小農促銷，東森農場攜手雲林縣政府，嚴選開賣獲得評鑑頭等獎的斗六文旦，一箱約12～18顆，產地直送東森價1,080元，東森集團總裁王令麟再回饋50%東森幣支持小農，雲林縣長張麗善也五度親上LIVE節目，大力推薦「所有消費者和鄉親購買時，一定要記得雲林的文旦特別棒、特別好」，與小農一起同台聯手推銷，為品質掛保證，一開賣就迅速熱銷6400顆。

斗六文旦進入採收季節，在柚農細心呵護栽培下，當地的文旦品質完全不輸其他縣市產地，其中，身為農三代的張冠倫，承接家中的文旦園後，崇尚自然的他堅持不施用化學肥料及除草劑，全年草生栽培，以有機質肥來種植，力求「好吃、健康」，不僅種出果肉細緻、皮薄Q彈多汁的美味文旦，更是連續三年在評鑑中拿到頭等獎，讓他充滿信心的說，「雖然外觀沒那麼漂亮，果實也長得小粒，但特別香甜，令人一口接一口停不下來，就算放到過年也很好吃。」

▲▼東森農場力挺在地小農，在中秋前夕邀請雲林縣長張麗善來東森購物促銷斗六文旦。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森農場力挺在地小農，在中秋前夕邀請雲林縣長張麗善來東森購物促銷斗六文旦。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼張麗善（左）與張冠倫（右）力推斗六文旦，果肉細緻、汁多味美，不輸其他產地文旦。

▲▼東森農場力挺在地小農，在中秋前夕邀請雲林縣長張麗善來東森購物促銷斗六文旦。（圖／記者湯興漢攝）

斗六文旦特色是柚子香味重、甜度高，後味偏苦，在風味上多汁，富有彈性，好剝不沾手，瓣瓣分明，果實外觀較偏長條狀，頭頸明顯且蒂尖。這次東森農場促銷評鑑頭等的老欉文旦，每箱6公斤裝，共約12～18顆，東森價1,080元，買再送50%東森幣回饋，還有張麗善親自在LIVE節目加持助攻，吸引東森購物會員在中秋前夕趕緊下單訂購，買氣熱烈。她說，「雲林的氣候和土壤不僅種出來的文旦很好吃，在柚農用心栽種及專業管理下，更是把文旦種到最好，果肉細緻、汁多味美，而且文旦營養豐富也耐放，很歡迎消費者多多採購、慢慢享用。」

▲▼東森農場力挺在地小農，在中秋前夕邀請雲林縣長張麗善來東森購物促銷斗六文旦。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森農場嚴選獲得評鑑頭等的斗六老欉文旦，再回饋50%東森幣，還有縣長加持助攻，吸引會員下單訂購。

▲▼東森農場力挺在地小農，在中秋前夕邀請雲林縣長張麗善來東森購物促銷斗六文旦。（圖／記者湯興漢攝）

張麗善也提到，非常感謝東森購物、東森農場提供行銷管道，讓農民銷售更加有信心，可以透過平台來推薦雲林農產品，例如前幾檔的花生、茂谷柑、鳳梨，都賣出不錯成績，農民每次都很期待有機會能再到東森農場。東森農場不只用心篩選農產品，也到產地實際查訪、了解如何栽種，做好品質保證，讓消費者有信心，這次很榮幸受到東森農場肯定，把最好的東西、雲林最優質的產品分享給更多人。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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