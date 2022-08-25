雲林智慧校園3.0啟動　187所中小學生在校狀況曝光APP超透明

▲雲林縣24日正式啟動雲林縣智慧校園親師生平台3.0版APP，全縣187所國民中小學將於111學年度第一學期全面啟用，讓每位家長都能透過APP了解學生在校狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣自2019年開始推動智慧校園的發展並透過試辦學校進行系統優化更新，為使資訊教育向下扎根，24日正式啟動雲林縣智慧校園親師生平台3.0版APP，全縣187所國民中小學將於111學年度第一學期全面啟用，讓每位家長都能透過APP了解學生在校狀況，達到家校互動、即時掌握、線上同步的效果。

雲林縣長張麗善透過視訊一同參與，並指出，縣府希望透過智慧科技翻轉雲林，在智慧校園3.0版將LINE改為APP，節省原2.0版LINE推播費用，並整合全國圖書、校務行政、學生健康資訊、OPENID等系統，提供方便且完善之功能，實現無紙化親師生溝通平台。

雲林縣政府教育處長邱孝文說明，111年智慧校園3.0版係以110年試辦學校22校為基礎，向下擴展至全縣縣立國中小等187校，將原版本所提供的縣政與校端公告推播、到校管理、榮譽榜、成績查詢、我的圖書館、健康照護、電子聯絡簿與學生出缺席等多項功能進行優化更新，並新增快速線上請假、假單紀錄查詢、電子問卷等功能，將資料同步校務行政系統，提供無紙化請假流程，加快行政效率。

邱孝文表示，111學年第一學期開學後，全縣國中小學生都會有一張智慧校園3.0卡片，家長們只要下載智慧校園3.0版APP，就可以看到學生的出勤狀況、學習狀態、圖書館借書情形等，雲林縣是中南部第二個全縣導入的縣市，除提供豐富且多樣化之APP功能外，未來可與悠遊卡公司合作，結合學校周遭商家，搭配學生證悠遊卡，建置校園無現金販賣機，推廣無現金支付環境，提升縣內資訊應用水平，讓學生有更好的學習環境，同時提供家長與學校之間更好的溝通平台。

▲雲林縣24日正式啟動雲林縣智慧校園親師生平台3.0版APP，全縣187所國民中小學將於111學年度第一學期全面啟用，讓每位家長都能透過APP了解學生在校狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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