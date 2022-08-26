快訊／蔣萬安再拋「3新住民政見」　成立服務處、諮詢座談會、增立委名額

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市長選舉進入倒數，民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、北市副市長黃珊珊三強競逐。蔣萬安今（26）日再推出「新住民政策」，承諾若當上市長，將成立新住民事務服務辦公室、舉行新住民諮詢座談會，以及增設新住民委員名額，期待把台北打造成為新住民第二個家鄉。

蔣萬安指出，在台北，有近7萬左右新住民，她們離鄉背井的來到台灣，在網路視訊不普及的年代，一登機跟故鄉親人往往就是好幾年的闊別。她們傾注了畢生的青春和愛給台灣的家人和子女，並為台灣社會帶來安定的力量；她們豐富了台北由新舊移民史所堆疊出的多元文化底蘊，我們稱她們為「新住民」。



蔣萬安提到，前幾天，近40個新住民團體為他成立了後援會，各國兄弟姐妹帶來了最拿手的家鄉文化表演，不僅為他送來暖烘烘的鼓勵，也為台北的城市文化注入精彩風貌！而台北要怎麼為新住民朋友服務，來回報她們奉獻一生的恩遇？



蔣萬安提問，對於有文化差異、語言隔閡的新住民而言，如何看診就醫？如何申請、辦理各項政府要求的手續？各項社會福利政策、資訊如何取得？通譯如何制度化？不幸遭遇家庭暴力的新住民，如何得到生活或法律援助？生活適應後想要就業或創業怎麼辦？孩子的教育難題以及年長新住民如何取得長照服務?



蔣萬安說，這些在我們生活中理所當然的事情，對於新住民朋友來說，都是要花很多心力處理的大事。新住民們是多語種、文化紛呈的族群，目前卻只有民政局人口科轄下的一個股來承擔業務，且對應政策分散在各局處，不管是行政量能、文化服務面向，或是資訊傳遞都遠遠滿足不了新住民朋友的需求。



蔣萬安提，未來的台北，要從兩個面向提升所有新住民的福祉，第一、成立新住民事務服務辦公室，作為新住民服務的單一窗口，從新住民的族群文化及服務需求出發，統籌跨局處的功能與服務政策。服務面向除了設籍前新住民，也要納入設籍後新住民、技術移民、商業移民、勞工移民以及移工等，要讓這個單位成為「所有新住民在台北共同的家」。



第二、舉行新住民諮詢座談會，現在的台北市政府「新移民事務委員會」，27位代表中只有5位是新住民身份。只有新住民最清楚新住民的需求，未來除了要增設新住民委員名額，還要邀請新住民朋友透過定期座談來參與市政擬定，讓台北的新住民服務做到最用心、最貼心、最即時、最放心。



