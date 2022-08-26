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不敗女王盧秀燕太強？蔡英文一周下台中2次　蔡其昌：總統會常來

▲不敗女王盧秀燕太強？蔡英文一周南下台中2次，蔡其昌：總統會常來。（圖／記者游瓊華攝）

▲總統蔡英文一周南下台中2次力挺蔡其昌，被質疑是否擔心現任市長盧秀燕太強？，蔡其昌回應，總統會常來。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2022年九合一大選決戰中台灣！民進黨台中市長參選人蔡其昌對上不敗女王、現任市長盧秀燕，全黨總動員，今天上午民進黨5位黨籍立委到選委會，代蔡其昌領取市長候選人登記申請書；下午最強助選員、總統蔡英文南下台中，與蔡其昌一起到大里參拜宮廟，由於這是蔡英文一周內2度南下台中力挺，媒體詢問是否因擔心對手盧秀燕太強？蔡其昌回應，總統相信台中很有機會可以勝選，未來她也會時常來台中。

▲不敗女王盧秀燕太強？蔡英文一周南下台中2次，蔡其昌：總統會常來。（圖／記者游瓊華攝）

▲九合一大選自8月25日起開始領表，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天委由競選團隊7位行動派立委前往代領表。（圖／記者游瓊華攝）

九合一大選自8月25日起開始領表，8月29日至9月2日將辦理候選人申請登記，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天委由競選團隊總幹事何欣純、張廖萬堅，總督導黃國書、莊競程、林靜儀，以及洪慈庸與青年後援會會長陳柏惟共同前往台中市選委會，代領領取市長候選人登記申請書，展現台中市立委大團結，宣示齊心贏回台中市。

蔡其昌近期行程滿檔，積極到各地開政見說明會，總統蔡英文也展現力挺，一周內兩度南下台中，今天晚上還將到蔡其昌競選總部進行幹部授證儀式。而蔡其昌也預計將在8月29日上午與競選團隊、黨籍議員共同前往登記，營造團結勝選氣勢。

媒體詢問，是否因為對手盧秀燕太強，總統才會密集來台中？蔡其昌回應，總統有她行程的考量跟佈局，總統也相信台中很有機會可以勝選，所以總統不只是來兩次，未來總統也會時常來台中，非常有信心翻轉台中。

▲台中榮總運用AIoT-5G技術，建構全國最大規模的遠距照護中心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中榮總運用AIoT-5G技術，建構全國最大規模的遠距照護中心今天舉行揭牌儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

蔡其昌上午出席台中榮總遠距醫療照護中心揭牌活動，榮總表示，「遠距照護中心」是今年5月在陳適安院長的指導下成立，整合中榮和分院急重症遠距腦中風即時線上會診系統、心導管5G遠距手術協作指導、遠距心率監測，及24小時全方位健康諮詢中心等多項遠距照護的作業整合。另外，遠距照護中心也加入醫院營運管理系統，即時有效掌握病人流、門診、急診、住院、手術、加護病房資源應用等資訊系統，快速回應和配置所需的住院、手術、加護病房等醫療需求。

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