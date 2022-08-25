12友邦駐聯代表譴責大陸對台軍演　外交部：感謝仗義發聲

▲外交部發言人歐江安。（圖／翻攝自YouTube／中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

記者詹宜庭／台北報導

中國大陸解放軍頻於台海周遭實施軍演，我國12友邦駐聯合國常任代表於美東時間8月23日發布聯合聲明，譴責中國大陸破壞兩岸現狀、危害台海及區域和平穩定，並讚許台灣冷靜應對中國威脅。外交部發言人歐江安今（25）日回應，對友邦為台仗義發聲及堅定支持情誼表達誠摯感謝。

我國友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯駐聯合國常任代表於8月23日發布聯合聲明，就中國大陸蓄意升高對台灣的軍事威脅行動破壞兩岸現狀、危害台海及區域和平穩定表達嚴重關切，並讚許台灣冷靜應對。

外交部表示，對於友邦為台仗義發聲及堅定支持情誼表達誠摯感謝，聲明中重申對和平穩定的重視，並共同承諾繼續維護以規則為基礎的國際秩序，強調《聯合國憲章》揭櫫維護國際和平與穩定的宗旨與原則，任何國際爭端應以和平方式解決。

另外，友邦也嚴正呼籲聯合國及國際社會，敦促中國立即停止對台軍演行動及改變現狀的企圖，「現狀就是兩岸互不隸屬，中國大陸應遵守台灣海峽中線。」

對此，外交部也再次譴責中國大陸以武力恫嚇，企圖片面改變台海現狀及破壞區域和平穩定的侵略行為，解放軍的軍事威嚇不僅破壞既有國際秩序，也嚴重影響國際貿易及交通往來。

外交部進一步指出，近年中國大陸持續透過錯誤解釋1971年聯合國大會第2758號決議，長期施壓聯合國接受陸方謬論，持續打壓台灣的國際參與，外交部呼籲國際社會認清中國大陸破壞現狀的不負責任行徑，共同譴責並敦促其應遵守《聯合國憲章》禁止使用武力原則，請陸方立即停止對台灣及國際社會任何形式的脅迫作為。



外交部表示，我國友邦一向堅定支持台灣，在各種國際場域以各種多元的方式為我國發聲，充分體現友邦與台灣共同堅持民主自由普世價值，並反對中國以軍事挑釁行動破壞區域和平及安全的堅定意志，以共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

▼ 聯合國。（示意圖／路透）