夏立言向張志軍表達台人不滿陸軍演　國民黨團：支持這樣的作法

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副主席夏立言昨晚與海協會長張志軍在江蘇省昆山市餐敘，不過啟人疑竇的是，國民黨對外定調夏立言率團赴陸僅拜訪台商、台眷見面，始口否認見官員、不談政治。對此，國民黨團總召曾銘宗25日說，張志軍已退休，非政府官員，且夏立言跟張見面也代表中華民國民眾，清楚表達反對中國大陸軍演的立場，所以國民黨團支持這樣的作法。

▲曾銘宗（圖中）25日上午召開「為地方大椿腳 修正外役監條例！立委、監委、官員淪為圍事小弟、小妹？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

夏立言逢共軍圍台實彈演習落幕之際率團訪陸，引發在野黨質疑，但國民黨始終否認夏會見陸方官員，也不談政治，僅是拜訪台商、跟台眷。然而國民黨昨傍晚發布新聞稿，表示「今日（24）稍早接獲通知，晚間海協會張志軍會長將與夏立言副主席一行見面餐敘」。

待夏立言與張志軍餐敘結束，國民黨轉述，席間雙方就台灣民眾和在陸台商台胞所關心的軍演問題、農產品檢驗檢疫問題、ECFA早收清單、兩岸增加航點（恢復小三通）以及台商權益與投資保障等議題進行溝通。

國民黨也說，夏立言表示既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，而第一要務就是傳達台灣民眾對於中國大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮。再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。