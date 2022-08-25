46秒山東艦南海實戰演訓畫面曝光　新入列055型「延安艦」首同框

記者魏有德／綜合報導

解放軍昨（24）日釋出大陸首艘國產航母山東艦近日在南海進行實戰演訓及補給的46秒短片，影片中，航母編隊海面力量由4艘船艦及山東艦航母組成，新入列的第6艘055型導彈驅逐艦「延安艦」首度同框，同時，殲-15艦載機也在航母上進行機動起降，還有一幕是戰機凌空俯瞰山東艦的場景，引起外界關注。

▲大陸國產航母山東艦艦隊編組在南海進行實戰演訓。（圖／翻攝央視軍事）

《央視軍事》報導，山東艦在南海某海域開展實戰化訓練，全面檢驗部隊作戰能力。「可以起飛！」起飛助理凌空一指，「飛鯊」（殲-15艦載機）滑躍起飛；「補給部署！」官兵迅速奔赴相關戰位，開展補給訓練。

▲山東艦艦隊052D驅逐艦桂林艦（164）。（圖／翻攝央視軍事）

從解放軍南海艦隊釋出的影片可以發現，山東艦與甫入列不久的第6艘055型萬噸級導彈驅逐艦延安艦（舷號106）首次同框合練，艦隊還包括綜合補給艦901型「查干湖號」（舷號905）、052D驅逐艦「桂林號」（舷號164）、一艘054A護衛艦等水面戰艦及未曝光的水下力量（潛艦）。

▲解放軍海軍殲-15艦載機。（圖／翻攝央視軍事）

此外，山東艦也進行殲-15艦載機的機動起降訓練，透過畫面可以發現，數架殲-15戰機在山東艦航線周圍巡弋，進行各種戰術動作演練，擔負起海空立體作戰的守衛任務。殲-15返回母艦後，艦上工作人員也隨即就定位展開油料補給等綜合科目訓練。