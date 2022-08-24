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快訊／會晤張志軍　夏立言當面表達不滿共軍軍演、農漁產輸入遭阻

肯亞案專案報告。陸委會主委夏立言（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席夏立言。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副主席夏立言今（24）晚與海協會會長張志軍於昆山見面餐敘，席間雙方就台灣民眾和在陸台商台胞所關心的軍演問題、農產品檢驗檢疫問題、ECFA早收清單、恢復小三通以及台商權益與投資保障等議題進行溝通。

夏立言表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱。而第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮，再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。

此外，這幾天在各地座談都提到的兩岸航點不足、恢復小三通以及各種陳情與問題，夏立言也一一向張志軍說明，並建議兩岸應儘速溝通以恢復兩岸民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常，確保台商及台灣居民的權益，協助獲得合理解決。

夏立言表示，兩岸僵局短期內難以解決，但他認為目前比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治對立波及經貿和社會領域，同時也應要讓兩岸過去簽署多項協議的機制和精神能夠繼續運作與落實，來保障兩岸的經貿合作交流能夠持續正向發展。近期台人被騙到東南亞的案件引起軒然大波，若「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」能夠正常發揮功用，相信將會是一個和緩兩岸關係、加強交流合作的契機。

國民黨說明，整個餐敘過程，雙方都很坦率地有話直說，也充分交換意見。最後，夏立言強調，兩岸應交流對話化解歧見，並加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信、和平發展。

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