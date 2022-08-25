夏立言表達不滿軍演　張志軍：反制是「捍衛主權」正義之舉

▲夏立言與張志軍2015年會面。（圖／陸委會提供）

記者蔡儀潔／北京報導

國民黨副主席夏立言24日晚間在江蘇崑山，與海協會會長張志軍進行餐敘，並當面表達不滿解放軍軍演、農漁產輸入遭阻等議題。張志軍則表示，當前台海形勢陷入緊張動蕩，大陸採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊「台獨」分裂和外來干涉的正義之舉。

大陸國台辦新聞稿指出，張志軍和夏立言是老朋友，都曾擔任雙方兩岸事務主管部門負責人，曾共同參與推動兩岸關係和平發展；張志軍和夏立言會面，就當前兩岸關係等交換了看法。

張志軍在會面時表示，當前台海形勢陷入緊張動蕩，「我們採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊『台獨』分裂和外來干涉的正義之舉。」

張志軍稱，面對複雜形勢，要堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，加強交流溝通，共同維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

▲國台辦新聞稿指出，張志軍和夏立言是老朋友。（圖／陸委會提供）

據國民黨新聞稿內容，夏立言既然要反映台灣民意，就必須直言不諱。而第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮，再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。

此外，這幾天在各地座談都提到的兩岸航點不足、恢復小三通以及各種陳情與問題，夏立言也一一向張志軍說明，並建議兩岸應儘速溝通以恢復兩岸民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常，確保台商及台灣居民的權益，協助獲得合理解決。

國民黨說明，整個餐敘過程，雙方都很坦率地有話直說，也充分交換意見。最後，夏立言強調，兩岸應交流對話化解歧見，並加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信、和平發展。