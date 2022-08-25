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考選部回應國境之南用人需求　今年底地方特考增設屏東考區

▲▼國考,國家考試（圖／記者劉維榛攝）

▲國家考場。（圖／記者劉維榛攝）

記者林銘翰／台北報導

考選部25日表示，為了回應屏東縣政府在地用人需求，考選部將在2022年地方特考增設屏東考區，以便利屏東在地應考人就近應試，符應地方政府進用及留用在地人才需求，而111年特種考試地方政府公務人員考試將在9月6日至15日受理報名，請有意報考者上網踴躍報名。

考選部上午發布新聞稿指出，有鑑於2021年9月3日考選部在屏東舉辦「為國舉才」地方座談會，屏東縣政府曾經提出地方特考增設屏東考區的建議，而考試院長黃榮村在今年8月16日偕同考試委員至屏東縣政府進行考銓保訓業務座談時，屏東縣政府也再次提出增設考區的需求。

考選部說明，考試院因此會同考選部，隨即在8月18日第13屆第100次會議研提方案，決議自今年底地方特考增設屏東考區。

考選部說，特種考試地方政府公務人員考試採集中報名、分區錄取、分區分發方式辦理，目前分為15個錄取分發區，設台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等13個考區。

考選部表示，考量地處台灣最南端的屏東南北狹長、幅員廣闊，交通接駁需花費較多時間，而且族群多元，原住民報考公務人員意願高，經觀察近5年屏東錄取分發區報考人數，每年約有700多至1000多人。

考選部認為，在今年增設屏東考區之後，報名屏東錄取分發區的屏東鄉親學子即可就地應試，免於舟車勞頓，跨區應考。

考選部也說，111年特種考試地方政府公務人員考試將在9月6日至15日下午5時受理報名，有意報考者請在國家考試網路報名資訊系統踴躍報名。

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