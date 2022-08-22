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「騙6人赴柬換女兒回台」媽媽拒絕人蛇集團：不願再讓6個家庭痛苦

▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區儼然成為一個獨立的聚落，外人難以援駐。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲高女扛家計被騙往柬埔寨，之後疑被轉移至緬甸KK園區，至今生死未卜...（圖／翻攝Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東原鄉一名高姓女子為了扛起沉重家計，不幸被騙往柬埔寨，被迫打電話回來向媽媽求救「幫忙騙6個人來，我才能回去」。不過，高媽媽認為該將心比心，若騙其他人過去，等於又製造6個痛苦的家庭，因此艱難地拒絕這項條件。如今女兒失聯至今近20天，高媽媽擔心女兒安全，卻也做好了最壞的心理準備。

根據《東森新聞》報導，由於丈夫過世得早，高媽媽一手拉拔4個孩子長大，但小兒子淋巴癌第三期，小女兒又有聽覺障礙，生活不易，主要靠大女兒分擔家計。如今大女兒赴柬賺錢，怎料一下機就被沒收護照，還被帶往緬甸的詐騙機房工作。

高媽媽表示，女兒日前曾打電話回來，稱人蛇集團開出條件，只要再騙6個台人赴柬，就放人回台灣。不過，她認為不能這麼做，當下告訴女兒「妳看妳一個人去，我們心情就很不好了，如果（我幫）妳騙6個人去，人家家庭他們的父母親，不會擔心嗎？」

高媽媽說，女兒曾在電話中暗示，有一個原鄉女生想回家，不願意工作，結果被打得很慘，但她依舊不願幫忙騙人，而是選擇報警求助。之後，女兒在手機中的用字遣詞、口氣像是換了一個人，自8月4日最後一次聯繫後，就再無音訊。

如今女兒生死未卜，高媽媽坦言很想念女兒，但她已經做好最壞的心理準備。

▼高媽媽說，女兒一下機就被沒收護照，8月4日後就再無音訊。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼柬埔寨機場空景。（圖／記者許靖騏攝）

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