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社會 社會焦點 保障人權

又8人被騙赴柬！　高雄山區警展開「防淪海外豬仔」大作戰

▲▼屏東又多8人被騙赴柬！　警展開防「淪海外豬仔」大作戰。（圖／六龜分局提供）

▲警方指出，高雄那瑪夏區目前沒有接獲相關報案，盼藉宣導全力防堵。（圖／六龜分局提供）

記者許展溢／高雄報導

民眾近來到柬埔寨打工遭詐被囚案件頻傳，屏東縣政府警察局截至19日止受理轄內案件較15日又多出8件，共50件，其中原鄉多2件佔19人。而鄰近的高雄市警局六龜分局怕族人也輪海外豬仔，和台灣橋頭地方檢察署聯手，於轄內那瑪夏區舉辦法律宣導及反詐騙，呼籲看到6關鍵字應馬上提高警覺。

屏東縣警察局截至19日已受理出國詐騙案件50件，其中原鄉19件，仍以三地門鄉人數為最多。而六龜分局表示，當前東南亞打工遭詐騙及妨害自由情事頻傳，加上年底地方公職人員選舉即將到來，結合台灣橋頭地方檢察署於19日轄內那瑪夏區民生國小舉辦「青少年法律宣導及反詐騙、反賄選宣導活動」，特召集轄內各級候選人及地方士紳共同參與。

▲▼屏東又多8人被騙赴柬！　警展開防「淪海外豬仔」大作戰。（圖／六龜分局提供）

▲▼活動吸引里民150人出席了解，警方強調，海外徵才廣告出現「高薪工作」就要注意。（圖／六龜分局提供）

▲▼屏東又多8人被騙赴柬！　警展開防「淪海外豬仔」大作戰。（圖／六龜分局提供）

近期原民遭高薪誘騙赴東南亞海外打工及被控制人身自由事件頻傳，原民隊長許強生表示，針對部落好發之人頭帳戶、人口販運案件等提出說明詐騙集團手法，希望原鄉年輕人注意海外求職陷阱多，尤其國人赴柬埔寨、泰國等國家工作人數與日俱增，為避免憾事發生，特別提醒原鄉青少年務必提高警覺。

六龜分局提到，對於號稱高薪且具不合常理條件的徵才廣告都應該審慎評估，切勿抱持僥倖或輕忽心態，否則容易落入詐騙集團的陷阱，另講解各種賄選花招、手法及買票、賣票等行為，可能涉及的刑事責任。

此次活動吸引里民150人出席了解，六龜分局強調，海外徵才廣告只要出現「高薪工作」、 「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」 等 6大關鍵字，以及「免經驗、高薪、工作輕鬆、快速致富」等不合常理條件，就應該提高警覺，審慎評估避免落入陷阱。警方也提，那瑪夏區目前沒有接獲相關報案，盼藉此活動全力防堵。
 

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