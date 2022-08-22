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2警遇害　屏東縣長參選人蘇清泉po文表達哀慟…讉責歹徒猖狂

▲台南市第二警分局民權所警員曹瑞傑、凃明誠兩位警抓歹徒遇害，蘇清泉臉書表達不捨 。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲台南市第二警分局民權所警員曹瑞傑、凃明誠兩位警抓歹徒遇害，蘇清泉臉書表達不捨 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

台南市第二警分局民權所警員曹瑞傑、凃明誠，今(22)日中午在安南區北汕尾三路，追查竊車嫌犯時遇害，參選屏東縣長的蘇清泉在臉書po文表達哭痛，譴責歹徒猖狂地挑戰公權力，並代表屏東的鄉親向兩名因公殉職的員警致上哀悼之意，更期盼政府盡快逮捕歹徒，將歹徒繩之以法，讓人民真正安居樂業。網友回應，「堅持警察大膽使用警械，暴力零容忍、全民抓壞人、屏東出頭天！」。

台南市第二警分局民權所警員曹瑞傑、凃明誠，今(22)日中午在安南區北汕尾三路，追查竊車嫌犯，警方已全力追緝涉案人到案。

蘇清泉臉書po文「驚聞台南市兩名正值青壯年的員警，在追緝嫌疑犯的過程，因歹徒頑抗而不幸罹難！

蘇清泉嚴厲譴責歹徒猖狂地挑戰公權力，讓社會陷入不安⋯⋯。

蘇清泉不捨台灣痛失兩名克盡職責的警察！謹代表屏東的鄉親向兩名因公殉職的員警致上哀悼之意，願 神安慰他們的家屬，更期盼政府盡快逮捕歹徒，將歹徒繩之以法！讓人民真正安居樂業！」。

網友回應「要修改警察鎗械使用條例，否則警察死殤更不在話下」、「抓到，有不會判死，還是無期加緩刑，25歲關個25年五十歲就出獄，有是社會毒瘤，這兩個年輕警察，就是枉死城徘徊，抓交替###」。

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