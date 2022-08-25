狂追29歲甜姐兒遭拒！55歲屏東男「假車禍」擄殺　遭判無期徒刑

▲黃男追通訊行女店長不成，竟製造假車禍擄殺對方。（資料圖／民眾提供）

記者戴若涵、陳崑福／屏東報導

屏東縣一名55歲黃姓男子因愛慕29歲曾姓通訊行女店長，多次用門號續約、設定帳戶等藉口接近、騷擾，孰料，他遭拒後竟由愛生恨，將人擄到一處空屋內捆綁，斷絕她向外求助的機會，親吻曾女後就任她死亡，法院審理後，依殺人罪，將他判處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，黃男2021年到通訊行繳電話費時，認識擔任通訊行女店長的已婚曾女，他心生愛慕，多次找藉口邀約，都遭到曾女拒絕。曾女為了躲避黃男，還向主管報告調店。不料，黃男還跑到曾女工作地點，伸手抓住對方的雙手手腕及下臂。曾女頓時嚇壞大聲喊叫，黃男這才停手。事後黃男仍對曾女窮追不捨、不斷騷擾，逼得曾女同年3月底赴警局報案。黃男得知後，想要和曾女和解，但遭對方拒絕。

不甘心的黃男同年4月2日，先是向不知情的友人借用汽車，再自備童軍繩、腳銬，於同年月8日晚間，開車到曾女工作的門市外等待，見對方下班後，一路尾隨騎車返家的曾女，行經屏東縣萬丹鄉大昌路1號橋時，黃男直接從左後方猛撞曾女的機車，導致對方摔落路面，受有左後枕部骨折、顱骨骨折、寰枕關節韌帶斷裂、頸椎骨折併上脊髓損傷、腦幹挫傷、顱內出血、左鎖骨中段骨折，全身多處撕裂傷、擦傷、瘀傷及擦挫傷等傷勢，且陷入昏迷。

▲29歲女店長被捆，死在空屋內。（圖／翻攝臉書）

黃男見狀，不顧在場目擊者的阻止，將曾女搬上汽車後離去，並於同日晚間11時許，將曾女擄進屏東縣一處空屋內，還用童軍繩、腳銬將曾女的左腳銬在樓梯扶手，阻斷曾女送醫及求生機會，致曾慧玲於事發後4小時內即隔日9日凌晨2時35分前某時，因傷勢過重而死亡。

屏東地方法院認為，黃男將被害人載到空屋並銬於樓梯扶手，阻斷被害人送醫及求生機會，放任被害人死亡，足見他視被害人生命如草芥，其手段駭人聽聞。另外，黃男於案發前曾拔除行車記錄器的記憶卡，用來掩飾他的犯行，也彰顯黃男在事前就有所預備謀劃，非臨時起意，足認其惡性重大。

另外，黃男犯後不斷狡辯，還說是曾女追撞他的汽車，且面對警方要求供出曾女下落時，他還假裝詩意，延誤警方尋人的時間，也沒有對被害人家屬表達任何歉意或彌補損害，犯後態度惡劣。

法院考量黃男的年紀，無期徒刑依法須執行超過25年才可以假釋，如果判無期徒刑，就足以使他與社會長期隔離到他年紀超過80歲，就算假釋出獄，再犯的危險性已顯著降低，沒有剝奪他生命而與社會永久隔離的必要，依殺人罪，判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身；另依照強制罪，將他判刑4月，得易科罰金。全案仍可上訴。