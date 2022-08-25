民進黨團：中國宣布軍演嚴重打臉夏立言　請朱立倫捍衛台灣人尊嚴

▲民進黨立法院黨團召開「夏張已見、夏劉將會？國民黨踹共不要媚共」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨副主席夏立言24日與海協會會長張志軍餐敘，同時傳達台灣民眾對於大陸軍演的不滿與憂慮，民進黨立法院黨團副書記長王美惠25日批評，夏立言聲稱台灣討厭軍事演習，結果解放軍馬上又宣布要演習，台灣人民沒有那麼好騙，「國民黨如果不喜歡台灣，你們回去大陸沒有人留你」。

民進黨立法院黨團上午召開「夏張已見、夏劉將會？國民黨踹共不要媚共」記者會，民進黨立委羅致政表示，夏立言在中國的訪問行程既不公開、也不透明，而且跟國民黨在行前的說法完全矛盾，甚至是掩耳盜鈴。

羅致政指出，國民黨在夏立言出發之前不斷強調，這是一個非常單純的台商、台眷、台生關懷，但是他們最重要的目的，就是進行國共之間的談判與接觸，「之前只是用台商、台眷、台生作為幌子，他們要的就是跟相關人員進行接觸」。

羅致政說明，國民黨先是說夏立言不會跟官員有接觸，直到昨天晚上跟張志軍會面餐敘，整個過程完全不對外說明，而且不透明，現在看到中國大陸國台辦的說法，對台灣的利益是一種傷害，更是向國際社會傳達錯誤的訊息，民進黨團要求國民黨一定要說清楚、講明白。

羅致政也質疑，儘管國民黨聲稱夏立言不會跟國台辦主任劉結一見面，「可是從這次一路下來的經驗，沒有人敢保證」，國民黨是不是又要再次卑躬屈膝地回應，或者是背書中國對台非常不友好的態度。

羅致政認為，中國大陸解放軍宣布又要舉行軍事演習，這是嚴重地直接打臉夏立言及國民黨，請國民黨主席朱立倫捍衛台灣人、中華民國的尊嚴，不要被對岸一而再再而三地當面打臉、唾面自乾，請朱立倫要出來面對。

王美惠則表示，中共已經要對台灣舉行軍事演習，夏立言卻還要去對岸吃飯，這就是在欺負台灣人民，尤其現在大家的手機很方便，雙方的對話內容都可以公開，所以請朱立倫不要再欺騙台灣人民，「國民黨你們如果不喜歡台灣，你回去大陸沒有人留你，不要在這邊騙台灣人」。

王美惠強調，民進黨政府照顧台灣這片土地，請大家看清楚國民黨在變什麼把戲，包括美國在內的許多國家都給台灣加油，但是在台灣生活的夏立言卻做出這種事情，「你不會覺得丟臉、對不起台灣人嗎？你有為台灣的人權、自由發聲嗎？台灣不是這樣被你們騙長大的」。