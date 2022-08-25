國民黨團指放寬外役監遴選標準　民進黨立委揭真相反批模糊焦點

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

明德外役監逃犯林信吾日前殺害2名台南員警，國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，民進黨立委過去修法放寬外役監標準，放累犯進外役監，民進黨立委羅致政則說，國民黨這是移花接木、模糊焦點，林信吾之所以能被外役監遴選，起源於2014年國民黨在立法院佔有多數時通過的修法。

國民黨立法院黨團上午召開「為地方大椿腳修正外役監條例！立委、監委、官員淪為圍事小弟、小妹？」記者會，黨團書記長李德維指出，2020年3月3日民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩等人提出《外役監條例》修正草案，短短81天完成三讀修法，讓累犯得以申請外役監服刑。

對此，民進黨立法院黨團隨後召開「夏張已見、夏劉將會？國民黨踹共不要媚共」記者會，羅致政在會中受訪時表示，國民黨團聲稱外役監的遴選標準放寬，進而造成林信吾能夠服外役監、逃逸，最後犯下重大的人倫悲劇，其實這完全是移花接木、模糊焦點的作法。

羅致政說明，這位殺警嫌犯之所以能夠服外役監，其實是源自2014年通過修法、放寬遴選標準，才會讓被判刑8年4個月的林信吾符合標準，當時的執政黨是國民黨，而且是在立法院佔多數時通過通過的修法。

羅致政解釋，在2014年之前外役監遴選規定的其中一款，是刑期未滿5年或刑期在5年以上而累進處遇進至第2級以上者，但是國民黨推動修法，放寬到刑期7年以下，或刑期逾7年未滿15年而累進處遇進至第3級以上。

羅致政說，至於2020年修正通過的《外役監條例》，對於累犯以但書方式放寬遴選資格，當時是因為因應釋字第775號解釋所做的修法，而且在立法院會審查時是無異議修正通過，國民黨團不要扭曲當時的立法過程。

羅致政表示，國民黨團當然可以說民進黨立委暴力多數，「但是就算民進黨是多數，如果國民黨提議就會有表決」，可是當時國民黨沒有提出異議，所以這個修正案是無異議通過，所以國民黨不要把這樣的責任，透過似是而非的說法、片段的資訊扭曲當時立法的過程。

羅致政也說，民進黨團總召柯建銘已經說過，現行的《外役監條例》有糖整跟修正的必要，希望朝野黨團在下個會期能夠認真討論，把《外役監條例》做一個全面的配套檢討，同時全面檢討配套措施，因為有時候不是制度或框架出問題，而是在執行面出現問題。

羅致政強調，請國民黨不要移花接木、轉移焦點，把殺警事件模糊成民進黨放寬《外役監條例》的遴選標準，這是國民黨執政時期通過的修法，讓重刑犯、強盜犯可以有機會服外役監，這個才是國民黨應該負起的責任。