桃園情侶檔躲民宅種大麻　查獲活體逾300株！辯自己用下場慘

▲桃園警方23日在金山街民宅查獲羅姓女子與張姓男子栽種大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局偵查隊日前偵辦一起大麻案件時，查出遭通緝中的羅姓女子從海外購入大麻種子，警方懷疑羅女可能有栽種大麻事實，經蒐證確認後，23日晚間趁羅女與張姓男友外出之際上前拘捕，並在屋內發現栽植大麻活體逾300株與大麻花成品1千餘公克、烘乾設備一批、毒品海洛因與安非他命等證物，訊後依毒品罪嫌將羅女與張男移送桃園地檢署偵辦。

▲羅姓女子與張姓男子被壓制在地上。

楊梅警分局偵查隊日前偵辦大麻案件，查出31歲羅姓女子因毒品遭新竹地檢署通緝中，但羅女日前曾自國外進口大麻種子，研判有栽種大麻可能，在羅女住處外蒐證並佈線埋伏。

昨天晚間6時許，警方專案小組在羅女位於楊梅區金山街住處埋伏時，發現羅女與47歲的張姓男友正要外出，立即一擁而上將2人逮捕，在其住處內查獲栽種逾300株活體大麻，在房內櫃子查出大麻花成品1千多公克與烘乾設備一批等證物，另外還查出海洛因、安非他命等毒品。

▲警方在羅女住處查獲栽種大麻花成品一千多公克。

警方調查，羅女與張男對於栽種大麻花用途低調回應，辯稱是要自己施用，否認有販賣等事實，警方訊問後依毒品危害防制條例，將張男移送桃檢偵辦，羅女則押解至新竹地檢署歸案。

【更多新聞】

►關懷銀髮族+弱勢家庭 鄭運鵬：願做市民遮雨棚、讓幸福繼續運轉

►桃園埤塘6年縮減200萬平方公尺 張善政「三個守護」保護千塘之鄉

►女職員桃園市警察局4樓墜落 警：已恢復意識轉一般病房靜養