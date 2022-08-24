女職員桃園市警察局4樓墜落　警：已恢復意識轉一般病房靜養

▲桃園市警察局今（24）日上午1名女職員墜樓案，經送醫治療後目前已轉入一般病房靜養中，至於墜樓原因還在調查釐清。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局1名女職員今天上午不知何故突然從4樓摔落到2樓陽台處，同事目睹後趕緊請消防人員送醫治療，由於警察局位於市府大樓旁，救護車趕抵時引起不少民眾圍觀，所幸女職員經送醫急救後已恢復意識，下午已轉入一般病房靜養中，至於墜樓原因，桃警表示，目前還在調查釐清。

桃園警分局指出，今天上午9時17分許，1名警察局女職員突然從4樓墜落到2樓陽台上，巨大聲響驚動警局同仁，有目擊者發現後趕緊打電話給119求助，救護人員到場檢視時發現女職員手腳等處有鈍挫傷與骨折現象，經緊急包紮後送醫急救。

▲桃園市警察局今（24）日上午1名女職員從4樓不慎墜落2樓陽台，圖為墜樓現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃警表示，墜樓女職員經醫護人員救治後已恢復意識，除骨折與手腳頓挫傷勢外，其餘狀況尚稱良好，下午則轉入一般病房靜養中，目前已無生命危險，至於女職員墜樓原因，警方透露還須等女職員病情痊癒後在進行後續調查。

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