網路兜售「鯊魚劍」強調是真品　1把賤賣5千！買家賣家都有事

▲男子在網路上販售鯊魚劍觸法。（圖／資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓男子（66歲）在網路上拍賣兜售「鯊魚劍」，還特別強調是「真品」，被海巡署台南查緝隊網路巡邏發現，在林男家中查扣9把鯊魚劍，送交鑑定後確認是一級瀕臨絕種海洋保育類「尖齒鋸鰩」，查緝隊追查後發現林男已經賣出2支給黃姓女子和王姓少年，檢方24日偵結，依違反野生動物保育法，將林男、黃女起訴，王姓少年則送少年法院審理。

鯊魚劍是乩童宗教活動中「起乩」時所操持的法器之一，和七星劍、銅棍、月斧和刺球合稱五寶，由於數量稀少，價格非常高，由於近來鋸鰩的數量大滅，鯊魚劍的價格飆高不下，一把可能超過10萬元。

海巡署台南查緝隊是在網路巡邏時，發現林男在「露天拍賣」網站上拍賣販售，每把只賣5800元，還特別強調是真品，查緝隊報請檢方發出搜索票前往林男家搜索，查扣了9把「尖齒鋸鰩」做成的「鯊魚劍」。

查緝隊根據搜到的資料，發現林男曾經販賣了2把鯊魚劍給黃女、王姓少年，兩人在查緝人員找上門後，才知道買到的是一級保育類動物做的鯊魚劍。

查緝人員將扣到的11把鯊魚劍送往海洋委員會海洋保育署、屏東科大野生動物保育中心鑑定，確認林男家中及黃女、王姓少年持有的鯊魚劍，分別取自一級保育類動物「尖齒鋸鰩」、「鈍鋸鰩」。

偵辦時，林男坦承出售鯊魚劍給兩人，分別賣了5800和5000元，他辯稱鯊魚劍都是繼承親友的遺物，檢方今日偵結，依違反野生動物保育法，起訴林男、黃女，王男則送少年法院審理。