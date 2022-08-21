網瘋傳「夏日格鬥盃」5對1武打片！雲林警澄清：去年9月舊案

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

近日網路流傳一段「5打1」的鬥毆影片，畫面中1名男子因不明原因遭其他5人追趕毆打，貼文原PO還譏笑稱「假日格鬥杯」，引發討論，有網友推測其地點正位於雲林縣口湖鄉。不過，今（21）日北港分局出面說明，此案已是去年9月的舊聞，其中5人已經移送法辦，請民眾放心。

▲去年9月間雲林縣口湖鄉發生鬥毆案，近日網路上廣傳當時的影片。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

網路上廣傳的影片中，可以看見橘褲男當街遭5名年輕男子追打，橘褲男雖是孤身一人，也不甘示弱回擊，一群人就這樣公然在大街上打架，還有人拿起路邊磚頭朝橘褲男丟擲，激烈過程全遭旁人用手機錄下，直到橘褲男躲進附近住家後才結束。

北港分局經調查後發現，此案位於雲林縣口湖鄉梧北村復興路上，但時間點是在去年9月間發生，已是舊案。

北港分局也提到，影片中被追打的40多歲林姓男子，是因先前在菜市場與5名男子的其中1人起爭執，何姓主嫌立即找來4名友人，至林男住家前堵人要討公道，見到林男出現後，一群人立刻圍上去狂毆。

當時員警獲報立刻趕往現場，將何姓主嫌等5人帶回警局偵辦，並發現何男等人除了組織犯罪外還涉有其他案件，之後以治平專案將何嫌等人移送雲林地檢署偵辦。