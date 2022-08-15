老師傅「黃金比例」曝！混合烘焙全當台灣高山茶賣　2年海削1億

記者林悅／台南報導

台南地檢署指揮台南市調處查獲48歲周姓男子涉嫌以低廉境外茶蒙混台灣茶，再假冒高檔台灣茶透過電商平台販售台灣、中國等地區消費者，2020-2022年粗估獲取不法利益高達1億元，案經檢察官聲請羈押禁見獲准，全案由檢調擴大偵辦中。

▲48歲周姓男子涉嫌以低廉境外茶蒙混台灣茶，再假冒高檔台灣茶透過電商平台販售台灣、中國等地區消費者，粗估獲取不法利益高達1億元，案經檢察官聲請羈押禁見獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法務部調查局為過止不肖廠商，以低廉境外茶蒙混為高檔台灣茶，全力保障我國茶農及消費者權益，依據行政院食品安全會報指示及台灣高等檢察署打擊民生犯罪督導會報結論，要求所屬外勤處站積極發掘線索，從速查辦。

台南地檢署接獲衛生福利部食品藥物管理署、台南市衛生局告發轄內疑有以境外茶混充台灣茶販售之情事，馬上指派檢察官粟威穆指揮法務部調查局台南市調查處共同偵辦。

台南市調查處循線調查發現該茶葉銷售公司透過購物網站銷售予全台各地消費者，經擴大偵辦追查境外茶來源管道，於8月3日持搜索票，會同食藥署及台南市衛生局人員，前往台南市新化區1家公司製茶工廠執行搜索，現場查扣以30台斤真空袋分裝之拼配茶葉逾250包，總重達4500公斤，標示原產地台灣之4兩真空袋分装之拼配茶逾400包，並查扣真空包裝機、自動分装機及茶葉自動挑梗機等機具。

檢調查出，48歲周姓負責人涉嫌從2018年起長期從事茶葉買賣，因具烘焙茶葉之專業技術，以每斤新台幣200至 300元不等的價格採購越南茶，又以每斤500至750元不等之價格採購台灣茶，自行以7比3之比例拼配後，透過烘培技術以假亂真，風味、口感專業人士亦難以辨別，再以標有「杉林溪高山茶」、「阿里山高山茶」、「梨山茶」及「福壽梨山」等樣之4兩真空袋分裝，再以每斤1000至1500元不等之價格，透過蝦皮及淘寶等購物網站，販售給台灣及大陸地區之廣大消費者，藉以從中牟取暴利。檢調初步調查周嫌於2018年起即進行詐騙犯行，經清查帳冊資料，光2020--2022年即獲取不法利益高達1億元。

全案經台南市調查處詢問後，依違反食品安全衛生管理法、刑法詐欺及商品虛偽標記罪嫌移請承辦檢察官粟威穆訊問，檢察官訊後認周姓負責人涉嫌重大，向台南地院聲請羈押禁見獲准，後續將擴大追查是否有其他共犯與被害人。

調查局為維護台灣茶之聲及市場秩序，將持續追查該類混充茶不法案件，替民眾食安把關，保障國人健康安全及消費者權益。