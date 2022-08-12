一騙再騙！網路借貸遭詐保證金　險再抵押房產繳解鎖金！

▲詐騙集團隨機發送小額借款廣告簡訊，誘使不知情民眾借款不成，反被詐騙錢財，永康分局提醒民眾小心注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情衝擊民眾生計，民眾急需借款度過資金危機，詐騙集團看準這項「商機」，隨機發送小額借款廣告簡訊，誘使不知情民眾借款不成，反被詐騙錢財，近日台南一名女子透過網路借貸，不但借不到錢，反而被騙走3萬元，差一點連房子車子也全部抵押被騙。

永康分局指出，永康區一名女子有貸款需求，日前手機接獲一則「無需照會、無需保人、沒有手續費、當天辦理當天入帳」借貸廣告簡訊，即加入Line聯繫洽談貸款事宜，對方提供「國泰信貸」平台連結網址讓女子填輸資料，當女子被通知貸款成功並欲提領資金時，卻被告知帳戶系統存在風險，需支付3成保證金才能成功提領，女子立即匯出新台幣3萬元，但仍然沒辦法提領，對方再以女子帳號被鎖需支付解鎖金5萬元，但女子表示因金錢困頓無法再支付任何款項，此時對方卻開口要求女子將車子、房子等物拿去抵押轉換成現金來支付，女子驚覺有異，立即至轄區大橋派出所報案。

永康警分局長甘炎民呼籲，詐騙集團常透過手機簡訊、臉書或LINE發送借貸或求職廣告，以話術取得被害人信任後，再伺機巧立名目詐騙金錢或金融帳號，民眾若有資金需求，應尋求合法、正規管道，以免受騙上當，若遇有任何疑似詐騙問題，請撥打110報案或165反詐騙專線諮詢。