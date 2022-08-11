越女連兩天匯款「網公」帳號不同　警視訊當場拆穿騙局

▲屏東警分局麟洛分駐所警員莊鴻德與郵局人員成功阻止何女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍何姓女子連兩天到郵局匯款，卻匯入不同帳號，行員發現有通報屏東警分局員警到場協助，得知其在網路認識對方，兩人互以老公、老婆互稱，對方以工作業績未達標，會遭公司懲處，請何女匯款3萬，警方當場以其手機開視頻欲與對方聯繫，對方堅持不肯，警方表明身分就迅速掛斷手機，成功拆穿騙局。

屏東警分局麟洛分駐所警員莊鴻德日前接獲麟洛郵局通報，民眾需要協助。到場發現一名外籍女子欲匯款時，被郵局行員察覺有異。

原來該行員發現這名越南籍45歲何姓女子連續2日都來匯款，但前一天提供之匯款帳號為警示帳戶，已遭金融機關凍結以致無法匯款，不料隔天她女又再次前來郵局匯款，但這次卻提供與之前不同的金融帳號，於是行員趕緊先報警。

經莊員耐心向她詢問，得知她來台4年多，因無熟識的人在台灣而於網路交友，認識一名自稱在香港工作的台灣人，兩人以老公老婆互稱，對方表示因工作業績尚缺新臺幣3萬多元才達標，希望她匯款給他，否則公司會對其懲處，她為了幫助對方就到郵局匯款。

莊員立即詳細的向她分析此為詐騙集團慣用手法，並當場撥打視訊電話予該男，然該男堅持不打開視訊鏡頭，且經警方表明身分後，就迅速掛斷電話，成功識破一場愛情騙局。