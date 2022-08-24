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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅評蔣萬安就像007　直言「偶包太重」：永遠都是同個樣子

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長選戰「三腳督」成形，台北市副市長黃珊珊將在28日辭去副市長一職正式投入選戰。針對3人目前表現，台北市議員王世堅23日認為，整體而言是「合乎情理但出乎意料」。不過蔣萬安「偶包太重」，如同007詹姆士・龐德每次打完架後，頭髮跟衣服都相當整齊，蔣萬安不論參加哪一場活動，永遠都是同一個樣子，令人感覺他好像連汗都沒有滴。

九合一大選進入倒數，國、民兩黨已在台北市推出各自人選，唯獨將掛無黨籍的「柯文哲接班人」黃珊珊辭職時間未定。據了解，黃珊珊確定於8月28日召開記者會請辭，台北市長柯文哲日前證實，排除病倒的台北市副市長蔡炳坤，9月將只剩下1名副市長彭振聲。

對此，王世堅在《年代向錢看》表示，黃珊珊離開副市長位置，專心投入選舉，不論對台北市政、選舉公平性及她個人而言，都是正確、對的決定，相信黃珊珊之後會有更令人驚喜的表現。

針對陳時中、蔣萬安及黃珊珊目前表現，王世堅說，「合乎情理但是出乎意料」。他解釋，黃珊珊擔任副市長，對市政內行，又曾任六屆北市議員，表現中規中矩，蔣萬安與陳時中表現則皆符合他們的性格。

不過，王世堅指出，令人出乎意料的是，陳時中比想像中還好上許多，蔣萬安則遠比他外表展示出來的樣子，還要更弱，簡直令人難以理解。

王世堅進一步說，蔣萬安確實學歷好、外表出眾，個性彬彬有禮，但也因此使得蔣萬安「偶包太重」，就像007詹姆士・龐德每次打完架後，頭髮跟衣服都相當整齊。同理，仔細觀察可發現，蔣萬安不論參加哪一場活動，永遠都是同一個樣子，令人感覺他好像連汗都沒有滴。

王世堅認為，蔣萬安「偶包太重」的後果使他過於輕忽北市願景政策，而大家本來以為陳時中過去擔任衛福部長、防疫總指揮，對台北市政涉入不深，沒想到卻在拍完定妝照後，接連對市政議題提出看法，不論是大巨蛋、內湖交通都講得頭頭是道。

面對陳時中的政見，王世堅說，黃珊珊多少都能回應，甚至可以防禦或回擊，蔣萬安則是摸不著邊。他強調，處理台北市政難免會得罪人，也有需要當機立斷的時刻，蔣萬安就像「三不軟男」（不犯錯、不得罪、不決定），大家容易對他的能力產生不信任感。

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